藍傳「獵殺20綠委名單」　她分析：小心縣市首長選戰反被翻轉

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者皮心瑀／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案將於10月13日登場，傳出國民黨研判之後民進黨將發起「大罷免潮」，因此研擬了一份20位綠委的獵殺名單要反制。不過，時事評論員吳靜怡分析，國民黨若一心只想搞政治手段，會不會一不小心「獵殺不成，反成庇佑」，到時候，被翻轉的就是縣市首長的選戰了。

吳靜怡指出，根據媒體報導，國民黨目前殲綠20人名單有吳思瑤、吳沛億、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、郭國文、李柏毅、李昆澤、黃捷、許智傑、陳秀賢、黃秀芳、陳素月、劉建國、陳冠廷、徐富葵、楊曜、王美惠。

吳靜怡說，國民黨洋洋灑灑的列下名單，但不難發現，毫無任何組織戰術可言，而且缺乏民意基礎的策略，頂多淪為一日新聞和笑柄，如果國民黨依舊相信民眾黨主席柯文哲靠一堆網軍出征毀壞人設的手段，那麼就忘記，那些試圖傷害別人的人，往往會傷害到自己。

吳靜怡分析，如果獵殺變成反獵殺，失敗的政治攻擊可能讓被攻擊者塑造成受害者，反而加強了支持者對這些被攻擊者的同情心，失敗的攻擊可能導致形勢逆轉，使得被攻擊者在選舉或政治對抗中占據更有利的位置，也勸在野黨民調低落，早已失信民意，應該好好在民生議題法案多多表現。