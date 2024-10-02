山陀兒結構轉差「但南部仍要戒備」！氣象專家示警：明天是重頭戲

▲目前山陀兒持續影響台灣。（圖／中央氣象署）



記者柯振中／綜合報導

中颱山陀兒目前持續影響台灣，雖然強度逐漸減弱，破壞力仍舊不容小覷。對此，氣象專家吳聖宇2日表示，雖然颱風在減弱，但南部的民眾仍要嚴加戒備，「明天（3日）是重頭戲，希望一切平安。」

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前山陀兒強度逐漸減弱，因為都位在同一塊小海面上，停留時間太久、冷海水上湧，導致整層海溫下降，能量供應不足，無論是雷達、衛星觀測，都能看出結構轉差。

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話雖如此，吳聖宇仍舊表示，從山陀兒的路徑來看，預期會朝台南、高雄沿海過來，登陸時也應該至少仍是中度颱風，只要不是登陸前強度減弱得太誇張，應該還是會順著太平洋高壓邊緣向都北移動，趨向南部陸地，預估時間則是落在3日上午。

吳聖宇指出，從目前所有的預報模式來看，山陀兒登陸後會在6至12小時內快速減弱、崩潰，甚至消散到找不到低層環流中心。不過從經驗來看，強度快速減弱應該確實會發生，然後導致低層中心無法翻過中央山脈地形，只能沿著山脈西側緩慢北上，直到消散為止。

▲目前山陀兒持續影響台灣。（圖／翻攝臉書／天氣職人-吳聖宇）



吳聖宇說，若減弱、消散的速度較快，可能3日深夜至4日清晨，颱風的環流就不存在，連判定為熱帶性低氣壓都很勉強，雖然有人對沿著西部北上的路徑感到恐慌，但其實颱風應該減弱得很快，對於中北部的影響比較不大。

吳聖宇表示，不過山陀兒對中北部、東北部並非全無影響，目前台灣東北方外海，有共伴效應南北風的交會界面（鋒面），界面前方的暖濕空氣區域內有旺盛對流系統活動，所幸大部分都落在海面上，對陸地影響不大。3日隨著颱風進入陸地，界面尾端可能較靠近北台灣，預報資料仍顯示中部以北、東北部的降雨比2日還多，山區可能出現較大累積雨量，不過不至於太嚴重、持續時間也不長，等山陀兒明顯減弱後，降雨就有機會逐漸趨緩。

▼目前山陀兒持續影響台灣。（圖／中央氣象署）



至於南部、花東地區的降雨，吳聖宇提到，這一直是預報的重點，9月30日開始到2日傍晚，台東山區雨量超過1200毫米，屏東山區也有將近100毫米的累積雨量，預計到3日颱風登陸、明顯減弱前，南部、花東地區的降雨都會持續，民眾務必多加留意。

吳聖宇提及，山陀兒帶來的強風，預期會集中在嘉義以南到屏東、恆春半島及台東一帶，尤其是南高屏沿海，3日上午可能出現12級或以上強陣風的機會。嘉義以北到北部沿海地區，3日則持續有8至10級陣風的機會，同樣也要留意。吳聖宇最後提醒，南部的民眾務必嚴加戒備，雖然颱風在減弱，但仍朝南部沿海過去，「明天是重頭戲，希望一切平安。」