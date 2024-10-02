山陀兒強襲「全台逾6萬戶停電」！台電：已有92％復電

▲山陀兒影響，全台逾6萬戶停電。（圖／台電）



記者陳瑩欣／綜合報導

【2日晚間10：31更新】：台電表示，截至晚間10點為止，全國曾停電戶數為6萬5,325戶，其中有6萬908戶已修復，仍有4,417戶尚未復電，包括高雄市2,431戶、桃園市818戶、屏東縣634戶、新北市450戶、台東縣36戶、台中市35戶、宜蘭縣12戶、花蓮縣1戶。台電將視後續風雨情形，持續搶修。

山陀兒颱風逐漸逼進，已於中南部及東部縣市造成部分停電事故，截至2日晚間9點，全台累積曾停電戶數約61,288戶，經台電同仁積極搶修，全台復電率已逾九成二，剩餘4,752戶尚未復電。台電強調，針對颱風造成的停電事故，會積極搶修，盡快為民來電，若遇上停電事故，可透過APP報修、查詢修復進，也可以撥打1911客服專線。

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台電表示，目前尚未復電的用戶，包括高雄市1,693戶、新北市1,111戶、宜蘭縣806戶、桃園市606戶、屏東縣499戶等，台電將在確保安全前提下儘速搶修。因應颱風後續恐持續增強，台電累計至今日已動員逾17,000人次進行搶修，全力戒備颱風帶來的衝擊。

台電表示，面對颱風即將來襲，台電盤點人力及設備資源進行防颱整備，含承包商總計累積部署逾17,000人次、逾9,000輛搶修車輛及近6,000台搶修機具，針對綠島、蘭嶼、小琉球等離島地區，台電也增派搶修人力進駐，動員最大能量投入修復作業。

▼山陀兒影響，全台逾6萬戶停電。（圖／台電）



台電說，由於這次颱風滯留時間長，恐影響西部沿海鹽塵害高風險區域用電，事前已在相關地區安排礙子等設備之清洗作業，並針對全台縣市預先實施樹木修剪工作，盡力將颱風造成的影響降至最低。

台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快為民來電，復電程序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修。不過搶修進度仍會受交通路況及風雨情況等影響，遇到停電狀況請民眾多多體諒。

台電指出，如遇停電事故，民眾可透過以下方式報修：

1. 使用「台灣電力APP」進行停電報修並查詢進度。



2. 前往台電網站「颱風停復電資訊」專區輸入地址查詢。



3. 無法使用網路的民眾，可撥打「1911」客服專線。

台電提醒，如有抽水站等須持續運轉之相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備之用戶，請自備發電機或不斷電設備及早因應。此外，豪雨容易導致大樓地下配電室淹水，可能會影響台電人員搶修作業，民眾務必加強地下室防淹水措施，一旦發生事故，便可加速復電時間。