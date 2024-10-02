高雄林園、大寮近4600戶停電　台電人員頂強風搶修… 昇空車狂搖

記者賴文萱／高雄報導

山陀兒颱風連日滯留，今（2）日強烈風勢即造成高雄市林園區及大寮區因樹木倒壓造成斷線，一度停電約4556戶，經台電全力搶修，已於21時40分左右全數復電。

▲鳳山區處線路班同仁於高雄市大寮區斷線修復。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲大寮區河堤路二段搶修。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電表示，今日停電事故多為強勁風勢造成樹木壓斷電線所致，台電搶修同仁於強烈風勢中全力搶修，林園地區因風速過大，昇空車劇烈搖晃，搶修人員無法登桿，待風速稍緩，台電同仁立即上桿搶修。

大寮地區由線路班同仁完成復電工作後，就近於當地拷潭保福宮快速吃完早已冷掉的晚餐便再趕往下個事故點工作，期盼在颱風夜能加快復電速度，減少民眾的不便。

▲▼台電搶修同仁於強烈風勢中全力搶修。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山區處晚間再度召開搶修應變會議，共整備221位工程人員、47輛工程車、29輛吊臂車、28輛昇空車、49台發電機、49台抽水機，及3台挖土機。

▲台電同仁就近於拷潭保福宮吃晚餐，用餐後繼續搶修。（圖／記者賴文萱翻攝）

另針對轄區內各變電所進行巡視，也特別針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試，持續加強戒備全力防颱，深夜後風雨逐漸增強，預估仍會有停電事故攀升。

由於深夜視線搶修相對不易，台電表示，會盡最大努力，並備妥明日投人之機具、人力。