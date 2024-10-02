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山陀兒原地瘦身「北部雨3天」　陸警增2縣市！最快明晨登陸迅速減弱

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲山陀兒持續減弱，最快3日清晨登陸。（圖／中央氣象署）

記者柯沛辰／綜合報導

陸警範圍新增新竹、宜蘭，目前包括新竹以南、澎湖等16縣市。氣象署指出，山陀兒最快3日清晨登陸，並以較弱的中颱或輕颱強度侵襲台灣西南部地區，屆時登陸後強度將迅速減弱。今晚明晨，南台灣、東半部地區風雨影響持續，須慎防風浪、颱風暴潮及海水倒灌，基隆北海岸、大台北地區則需注意東北季風與外圍環流交互作用影響。

氣象署技正林秉煜說明，山陀兒過去3小時強度稍微減弱，暴風圈也有縮小，但中心仍近似滯留在高雄西南方海面，目前暴風圈已進入雲林以南及台東陸地，對新竹以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅。

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林秉煜指出，從9月29日至今晚8點20分為止，高雄累積雨量達516毫米、屏東縣938.5毫米，台東1350毫米、花蓮582.5毫米、綠島419.5毫米。外圍環流持續影響台灣各地，今晚明晨，尤其東半部地區、南部地區雨勢明顯，甚至澎湖地區今天累積雨量接近200毫米。

▼今日累積雨量變化。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

他表示，現在環流也開始影響北部地區降雨，基隆北海岸、大台北地區需注意環流跟地形交互作用影響，明天降雨持續，直到後天才可能趨緩。今晚明晨，雨勢仍主要集中在南台灣、東半部地區、基隆北海岸及大台北地區，預計雨勢持續到明天白天，直到明晚至後天白天才會趨緩。

▼今晚至周五白天3天雨量預測。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

林秉煜提醒，民眾不要掉以輕心，特別是颱風直接侵襲的南部地區，預估明晨至上午間可能登陸，南台灣要注意12級以上強陣風，尤其台灣附近浪況偏高，西南側沿海、馬祖地區有觀測到6米以上浪高，民眾應避免到海邊活動。

風力部分，今天傍晚沿海陣風偏強，離島澎湖、馬祖11-12級，金門7-8級，本島雲林以北地區、宜蘭地區晚間有觀測到10級以上強陣風，中部山區來到10至13級，高雄、屏東、恆春半島和南台東今晚明晨可能出現10級以上強陣風，需特別注意。

 
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