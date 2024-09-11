　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

9年級生洗劫虛擬幣商遭收押　父心疼強盜兒：親自到庭苦求和解

記者黃宥寧／台北報導

再壞都是自己兒！3名9年級生陽、張、林姓男子設局，向劉姓虛擬幣商聲稱要買2萬多顆泰達幣（約新台幣70萬），並於北市內湖區交易。不料劉男上車就被以束帶綑綁，泰達幣也被全轉出，事後還被丟包，3嫌被依法起訴。士林地院開庭，在押的陽男其父憂心忡忡坐在旁聽席上，不斷望向兒子，甚至當庭低聲下氣請求劉男和解。

57歲的劉姓男子於今年6月22日接獲22歲陽姓男子的聯繫，雙方約定約定湖區舊宗路進行面交。孰料，劉男一上車就被束帶緊綁，林還亮刀逼迫劉交出1萬多元錢財，隨後將人載往新北市樹林區丟包，價值70萬元新台幣的泰達幣也被轉出。

警方調查，陽、林無幫派註記，但從2人持刀械、束帶及犯案供詞均含糊不清，加上2人前科，認2人應試詐團成員，幕後有藏鏡人策劃，且與幣商間透過Telegram加密軟體以限時訊息約定交易，訊息在案發後也被消除，警方循線再逮張姓男子，但他僅稱只認識陽男，不認識林，檢方依強盜等罪聲押陽、林獲准，日前偵結起訴。

▲警方逮捕結夥持刀搶劫幣商的陽、林兩名搶匪。（圖／記者張君豪翻攝）

▲9年級生的陽、林姓男子強盜虛擬貨幣。（資料圖／記者張君豪翻攝）

士院開庭時，陽、林男坦承犯行；張男則否認犯行，指出自己沒有強盜意思。劉男坐在告訴人席，懇求法官幫忙追回被搶走的錢，法官隨後詢問和解狀況，劉指出，先前被告提出先賠償15萬至20萬，剩下再分期，希望法院依法處理。

此時，坐在旁聽席的陽男父親聽到這番話後，神色交集急忙與辯護律師走到劉男身邊，低聲而急切詢問是否能對賠償金額進行重新討論，以尋求一個雙方都能接受的解決方案，劉男聽完後則婉拒，法官見雙方調解破局，則請陽父坐回位置。全案諭知候核辦。

ET快訊
三重19歲騎士高速猛撞路人「3人噴飛重傷」　恐怖畫面曝
2026高雄市長民調「派誰都輸柯志恩」　綠營5戰將一一回應
快訊／罔腰呼麻放出來了！超敬業狂PO業配文
快訊／高雄5消防員衝「脫衣」酒店　懲處出爐
快訊／罔腰認了吸大麻！「網路上買的」
快訊／罔腰在刑大過一晚　原因曝光！
快訊／京華城案延燒！北市前副秘書長赴北檢作證
快訊／罔腰遭逮捕！　拘留一晚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飲料加鎮定劑！迷昏女子性侵「還摸走金元寶」　碩士男這下慘了

罔腰呼麻放出來了！一早哀怨：看到滿地屎尿　超敬業狂PO業配文

9年級生洗劫虛擬幣商遭收押　父心疼強盜兒：親自到庭苦求和解

三重19歲騎士高速猛撞路人「3人噴飛重傷」　恐怖瞬間畫面曝

快訊／遭檢舉涉毒！罔腰被逮認了　大麻「網路上買的」

快訊／高雄5消防員續攤衝脫衣酒店　小黃上狂吐害團滅...懲處出爐

周玉蔻爆東元「小三奪權」　交長證實牽線聽故事：像八點檔

快訊／刑大過一晚原因曝光！　罔腰「涉吸食大麻」遭強制採尿送驗

曾提醒京華城案「有適法性問題」　北市前副秘書長赴北檢作證

快訊／才遭控盜刷信用卡！　罔腰「涉毒遭逮捕」拘留一晚

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

飲料加鎮定劑！迷昏女子性侵「還摸走金元寶」　碩士男這下慘了

罔腰呼麻放出來了！一早哀怨：看到滿地屎尿　超敬業狂PO業配文

9年級生洗劫虛擬幣商遭收押　父心疼強盜兒：親自到庭苦求和解

三重19歲騎士高速猛撞路人「3人噴飛重傷」　恐怖瞬間畫面曝

快訊／遭檢舉涉毒！罔腰被逮認了　大麻「網路上買的」

快訊／高雄5消防員續攤衝脫衣酒店　小黃上狂吐害團滅...懲處出爐

周玉蔻爆東元「小三奪權」　交長證實牽線聽故事：像八點檔

快訊／刑大過一晚原因曝光！　罔腰「涉吸食大麻」遭強制採尿送驗

曾提醒京華城案「有適法性問題」　北市前副秘書長赴北檢作證

快訊／才遭控盜刷信用卡！　罔腰「涉毒遭逮捕」拘留一晚

移動腳步再加強　陳聖平談連續失誤：接球要確實

不再侷限首爾老舊城區！韓青年首購族「偏好新房」　首選蛋白區新市鎮

台灣經貿網首次參展新加坡亞洲醫療展　搶攻東協醫療商機

高雄港離岸風場水下基礎組裝基地上梁　A6-B碼頭完工啟用

飲料加鎮定劑！迷昏女子性侵「還摸走金元寶」　碩士男這下慘了

趙露思整型風波剛完「體操舊片」被挖出！　高難度動作驚豔陸網

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

騎車逛菜市場！遇路邊阿伯緊張喊「側柱沒收」　她低頭一看笑噴

轉戰職業生涯第3隊攻城獅　李漢昇想對決國王「林家兄弟」

世新大學積極培育青年學者　國科會研究計畫通過率維持高標準

小黃微笑躺水裡漂浮...他崩潰吶喊NO　結局震撼網：被騙了8秒

社會熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

即／應曉薇被提訊出庭！雙手上銬素顏樣貌曝

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

快訊／才遭控盜刷信用卡！　罔腰涉毒遭逮捕留一晚

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

京華城案證人林欽榮現身北檢　複訊後請回

女記者被質疑陪睡　今將提告蔡正元

「ATM存619萬」違背常理　陳佩琪及3兒女恐列洗錢被告

飛官尋獲！妻曾發文：看似光環的職業有多少心酸

北市女陳屍臥房　母淚：早上確認她在睡覺

碩士妻下海賺學費年收破百　綠帽夫見花名冊怒訴離

高雄婚紗名店全面燃燒！3店貓慘死...損失破2億

「惡漢屠殺4警」大案！　高雄夜間巡邏反喪命

柯文哲「陶朱隱園」獨會沈慶京　隔天掉手機

更多熱門

相關新聞

去年10月中時，Jaguar推出F-Type ZP Edition特仕版，Coupe、敞篷車型全球共限量150台，而台灣僅導入6台Coupe版本，開價715萬，不過當時並無實車展演，僅有官方圖片。而最近記者也在甫開幕1個月的JLR內湖展間看到實車，在專屬車漆與內裝搭配下，也讓這款Jaguar最終燃油跑車更具特色。

少年撂7屁孩亂棒痛毆情敵　他求饒不支倒地

少年撂7屁孩亂棒痛毆情敵　他求饒不支倒地

新加坡女待拘留室遭毆　北市警判囚4月

新加坡女待拘留室遭毆　北市警判囚4月

醋夫不滿妻兒被載走　持棍破窗遭拖行送醫

醋夫不滿妻兒被載走　持棍破窗遭拖行送醫

2300萬住群揚MORI 9字頭精緻好宅

2300萬住群揚MORI 9字頭精緻好宅

關鍵字：

虛擬幣強盜內湖傷害擄人

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

即／應曉薇被提訊出庭！雙手上銬素顏樣貌曝

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

快訊／才遭控盜刷信用卡！　罔腰涉毒遭逮捕留一晚

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

「佔有慾最強」星座Top 3

金鐘59完整入圍名單！

更多

最夯影音

更多

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面