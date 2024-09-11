9年級生洗劫虛擬幣商遭收押　父心疼強盜兒：親自到庭苦求和解

記者黃宥寧／台北報導

再壞都是自己兒！3名9年級生陽、張、林姓男子設局，向劉姓虛擬幣商聲稱要買2萬多顆泰達幣（約新台幣70萬），並於北市內湖區交易。不料劉男上車就被以束帶綑綁，泰達幣也被全轉出，事後還被丟包，3嫌被依法起訴。士林地院開庭，在押的陽男其父憂心忡忡坐在旁聽席上，不斷望向兒子，甚至當庭低聲下氣請求劉男和解。

57歲的劉姓男子於今年6月22日接獲22歲陽姓男子的聯繫，雙方約定約定湖區舊宗路進行面交。孰料，劉男一上車就被束帶緊綁，林還亮刀逼迫劉交出1萬多元錢財，隨後將人載往新北市樹林區丟包，價值70萬元新台幣的泰達幣也被轉出。

警方調查，陽、林無幫派註記，但從2人持刀械、束帶及犯案供詞均含糊不清，加上2人前科，認2人應試詐團成員，幕後有藏鏡人策劃，且與幣商間透過Telegram加密軟體以限時訊息約定交易，訊息在案發後也被消除，警方循線再逮張姓男子，但他僅稱只認識陽男，不認識林，檢方依強盜等罪聲押陽、林獲准，日前偵結起訴。

▲9年級生的陽、林姓男子強盜虛擬貨幣。（資料圖／記者張君豪翻攝）

士院開庭時，陽、林男坦承犯行；張男則否認犯行，指出自己沒有強盜意思。劉男坐在告訴人席，懇求法官幫忙追回被搶走的錢，法官隨後詢問和解狀況，劉指出，先前被告提出先賠償15萬至20萬，剩下再分期，希望法院依法處理。

此時，坐在旁聽席的陽男父親聽到這番話後，神色交集急忙與辯護律師走到劉男身邊，低聲而急切詢問是否能對賠償金額進行重新討論，以尋求一個雙方都能接受的解決方案，劉男聽完後則婉拒，法官見雙方調解破局，則請陽父坐回位置。全案諭知候核辦。