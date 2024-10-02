約少女到電競旅館竟襲胸摸下體　色男不認罪不道歉遭判10月

▲林姓男子於2022年6月間邀約少女至電競旅館打電動，卻拉少女上床親吻並強行隔衣襲胸摸下體。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子於2022年6月間邀約少女外出吃飯，飯後邀約至附近電競旅館打電動，少女同意進入旅館後，林強拉少女上床，強行親吻並隔衣撫摸胸部、下體等處，少女當場嚇壞奪門逃離；桃園地院審理時，林男否認犯行，辯稱過程中已獲得少女同意，且僅親吻嘴巴與頸部，否認強摸胸部與下體等犯行，法官不採信其說詞，審結依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，可上訴。

檢警調查，年約22歲的林姓男子與未滿18歲少女為朋友關係，2022年6月20日下午3時許，邀約少女外出吃飯獲得同意，飯後林提議要去電競旅館打電動，少女同意後前往桃園市某處電競旅館，林男明知少女為14歲以上未滿18歲之少年，竟趁機將少女強拉至床上，欲強行親吻少女遭少女以手擋住嘴巴，但林男仍不顧少女明確表達拒絕之意，仍強行親吻其嘴巴與頸部，還徒手隔著衣物強行撫摸其胸部與下體等處，少女當場嚇壞奪門而逃，事後向友人哭訴，並報警處理。

桃園地院審理時，被告林男坦承知悉告訴人即少女係14歲以上未滿18歲之少年，亦坦承案發時地與少女相約吃飯，並一同前往旅館，在房間內有親吻告訴人嘴巴與頸部，惟矢口否認有何強制猥褻犯行，辯稱：「有向少女說是要去旅館，當時我僅親吻少女嘴巴與脖子，沒有摸其下體與胸部，且在親吻前有詢問少女並得到其同意，之後少女拒絕，就沒有再繼續」。

辯護人亦辯護，當天少女進入旅館房間前，在現場有等候超過30分鐘，如果少女不願意與被告前往旅館，當可自行離開，觀諸少女與被告之對話紀錄，可知少女第一時間反應並沒有很生氣，少女的情緒反應顯然與被告親吻少女或撫摸少女之行為無關等語，對於證人前後證述不一致，不排除證人有偏袒少女而為不實證述之可能，請求法官為被告無罪判決。

法官則認為被告與辯護人之說詞純屬辯詞，不足採信。法官審酌，被告與告訴人僅為普通朋友關係，被告竟為一時私慾，濫用告訴人對其之信賴，不尊重告訴人之性自主權，違反告訴人之意願對其為猥褻行為，造成告訴人心理負面影響，對告訴人生活影響頗鉅，且被告在偵審程序中始終否認犯行，亦未對告訴人表示歉意，迄今亦未與告訴人達成和解，犯後態度不佳；法官審結依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，本案仍可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害，尊重身體自主權，請撥打110、113。