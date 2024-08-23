桃園中年男上網找貸款　設定約定帳戶「險成詐團幫兇」

▲廖姓男子聽信詐團前往銀行辦理約定帳戶，警方聞訊前往勸阻。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名廖姓男子因投資需要資金，在網路上看到有位「李經理」張貼貸款訊息，標榜「急速周轉、好借好還」，廖男信以為真與該名「李經理」聯繫，對方要求他前往銀行設定兩組約定帳戶，做為日後撥款及還款之用；行員查覺異狀通報警方，員警檢視通訊內容，直覺廖男淪為詐團洗錢帳戶，並舉新聞案例說明，廖男這才驚覺受騙，並感謝警方的勸阻免讓他成洗錢幫兇。

▲▼員警告知對方只教導如何騙過行員來設定約定帳號，根本不管如何還款，明顯就是詐騙。（圖／大園警分局提供）

廖男22日下午前往銀行辦理約定帳戶相關事宜，但行員詢問他約定帳戶的用途，廖男卻眼神飄移、支支吾吾說是要做生意用，行員察覺有異立即向大園分局大園派出所通報。員警到場後檢視廖男與「李經理」的訊息內容，發現對方都只是在教導廖男如何騙過行員來設定約定帳戶，根本不管廖男的還款能力如何，明顯就是詐騙。

員警隨後找了許多新聞案例來向廖男勸說，廖男才驚覺受騙上當，感謝警方的及時勸阻，讓他免淪為詐騙集團洗錢的幫兇，躲過牢獄之災。警方呼籲，如有資金週轉的需求，不要相信網路上來路不明的訊息，隨著網路發達，詐騙集團的手法也跟著升級，也讓詐騙集團瞄準急著找錢的民眾，除了以新手法詐騙錢財之外，甚至還讓被害人不知不覺淪為車手或成了洗錢帳戶，替詐團「背黑鍋」。若有疑問可撥打165反詐騙電話或至派出所諮詢。