北車巷弄亮刀搶錢！假釋男落網哭喊：沒錢吃飯　士檢聲押獲准

記者黃宥寧／台北報導

45歲張姓假釋男因手頭拮据，4日清晨在北市大同區承德路上，發現1名孤身行走的李姓男子，隨即亮開山刀威脅並搶走對方包包，內含手機及1萬元現金。大同警方4小時內於萬華區成功逮人，依強盜等罪移送士林地檢署。檢方複訊後向法院聲押，士院今（5）日裁定羈押但不禁見。

據了解，張男早在2001年因犯妨害性自主罪遭判無期徒刑，期間還因買通替代役偷運電視進監觀看A片，導致刑期再加8年，直到2022年才獲准假釋出獄。出獄後，張男原本找到一份廚師工作，但因手部受傷無法繼續從事，經濟狀況陷入困境，只能打零工維生。

▼張姓男子假釋期間，又涉嫌強盜案件再度被警方逮捕。(圖／記者邱中岳翻攝）

昨（4日）他到新北求助友人遭拒，意外發現路邊停放舊機車，拿隨身鑰匙試著發動，成功後就將車騎走隨機尋找目標，直到台北車站旁，發現35歲李姓男子孤身一人，於是上前拿出預藏開山刀搶奪其隨身包包，得手包內手機及現金1萬元。

警方獲報後隨即展開追查，於4小時後在萬華區桂林路逮捕張姓男子，並查獲犯案用刀竊與搶奪來的手機，但身上現金卻只剩600元，張男悲訴「真的是沒錢吃飯才犯案」警詢後被依強盜、竊盜罪嫌移送偵辦。

士林地檢署複訊後，認為他有逃亡等之虞向法院聲押禁見，士林地院（5）日下午裁定羈押、不禁見。