家暴男被兒子「追砍24刀」慘死！　倒血泊中道歉：請原諒我

▲新加坡一名家暴犯被兒子謀殺，據悉生前曾經苦求兒子原諒。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

新加坡一名年輕男子不堪父親長期家暴，在某次激烈爭吵之後，手持2把菜刀瘋狂追砍爸爸24次致死。他回憶，死者生前倒在血泊中苦求原諒，讓自己後悔不已，甚至想要當場自殺謝罪。

8視界報導，本案發生於2022年10月10日，嫌犯塞勒斯納（Seah Jie Kai Sylesnar）是家中么子，當時年僅19歲，為了何時打電話給母親，與47歲父親起了爭執，甚至被爸爸嘲笑是懦夫、沒有男子氣概，還出言挑釁「敢不敢拿刀砍人？」

塞勒斯納氣到衝進廚房，拿了一把20公分菜刀，在父親胸口猛刺2下，眼見爸爸負傷逃離，卻開始擔心遭到報復，「不是他死就是我亡。」於是，他又返回廚房拿了2把菜刀，追到父親之後，分別在電梯口與鄰居家門前持續攻擊，導致對方當場身亡。

根據驗屍結果，死者頭部、頸部、胸部、胸部、四肢一共有24道傷口，但光是脖子那道18公分開放性傷口，就足以讓人失血過多致死。

根據被告律師說法，死者長期家暴妻兒，甚至直接表示很討厭小兒子，辱罵么子根本不該出生。因此，塞勒斯納從小就害怕待在家裡，寧可在學校念書或出去打工，也不想要回家。由於長期受虐，罹患憂鬱症及慢性適應障礙，甚至一度想要輕生。

塞勒斯納表示，他犯案後哭著向父親表示「我曾經真的很恨你」，未料倒在血泊中的爸爸突然道歉，「對不起，我愛你，請你原諒我。」塞勒斯納頓時懊悔不已，甚至想要當場了斷生命謝罪，卻被父親勸阻「不要、不值得」，語畢隨即斷氣。

儘管檢方撤銷一開始的謀殺罪指控，轉而提出誤殺罪指控，但仍認為生病無法構成犯案理由，請求法官判處7年到12年監禁。最後，現年21歲的塞勒斯納於今（30）日承認誤殺罪指控，被判處6年監禁。

《ETtoday新聞雲》提醒您：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

請給自己機會。自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。

