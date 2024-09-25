近50年來首例！新加坡部長級官員涉貪遭審判　認「收禮物」等5罪

▲新加坡交通部長易華仁（S. Iswaran）被控貪汙，目前已辭去政府和國會職位。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

新加坡政壇日前爆出罕見的部長級官員貪腐案，前交通部長易華仁（S. Iswaran）因涉及貪污遭起訴35項罪名，並於24日庭審中承認5項罪名。這是新加坡建國近50年來，首度有部長級官員遭審判，也是該國史上最具政治意義的審判之一。

據了解，62歲的易華仁曾於2006年入閣，並在任期間成功將一級方程式大獎賽引入新加坡。然而，他因涉及收受數十萬美元的禮物等罪名，今年1月辭去官職。

綜合外媒報導，檢方指控，易華仁從2名商人處收受價值超過30萬美元的禮物，其中包括馬來西亞飯店大亨王明星贈送的熱門運動賽事和表演門票。此外，他也被指控收受一名建設公司高階主管贈送的威士忌和高爾夫球具。

易華仁在庭審中承認「以公務員身份收取貴重禮物和好處」與「妨礙司法公正」等罪名，但他否認貪污等指控。檢方則將控罪從35項減少至5項，其餘30項將在判刑時納入考量。收受禮物的罪名可判處最多2年監禁和罰款，而妨礙司法的罪名最高將被判處7年徒刑和罰款。

事實上，此次事件對新加坡政府無疑是一次嚴重的打擊，因為新加坡政府向來以高薪制度來吸引優秀人才進入公務部門，以期杜絕貪腐行為的發生，然而這起事件似乎打破了其一直以來的清廉形象，也可能在明年的大選前，對執政黨「人民行動黨」的形象造成嚴重損害。

值得一提的是，新加坡在國際透明組織發布的全球公認貪腐最少國家排行榜上，名列第五，不過這起案件或許將對新加坡的國際形象產生負面影響。目前，法官將於10月3日宣布對易華仁的判決。