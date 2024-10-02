　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／台北達標！18縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報曝

▲▼凱米颱風襲台 颱風假 民眾冒風雨出門採買 難擋強風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲山陀兒颱風逼進，各地風雨逐漸增加。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒預估今深夜到明晨登陸，中央氣象署下午4時公布最新風雨預測，預估明天中午前桃園市、新竹縣、台中市等16縣市平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；未來24小時雨量，台北市山區等8縣市也達停班課標準，總計18縣市達標。至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。

氣象署最新觀測資料顯示，山陀兒下午3時的中心位在高雄的西南方約120公里之處，以每小時9公里速度，向東北進行。氣象署預估，以較弱中颱甚至輕颱登陸，登陸地點在嘉義到高雄之間，登陸前後對西南部帶來致災性強陣風，北部雨勢也會逐漸加大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼最新風雨預測。（圖／氣象署提供）

▲最新風力預測。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

氣象署下午4時發布最新風雨預測資料，明日清晨6時至中午12時，桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣等16縣市，平均風達7級以上或陣風達10級以上，符合停班課標準。

雨量預測部分，包含台北市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市平地及山區、高雄市平地及山區、屏東縣平地及山區、花蓮縣山區、台東縣山區等8縣市，未來24小時累積雨量皆達到停班停課標準。

▲▼最新風雨預測。（圖／氣象署提供）

▲最新雨量預測。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲▼各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準一覽。（圖／人事行政總局）

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總局網站）

ET快訊
山陀兒龜速　學者：停班1日經濟產值損失300億
快訊／山陀兒小跑步逼近！高雄明顯風雨來了　已釀2283戶停電
明天是否停班課　各縣市宣布時間一次看
預言「北北基再2天颱風假」！游淑慧：今停班課，之後怎能不停
北北基桃明再放假？　蔣萬安喊「監控路徑」：這颱風確實非常多變
快訊／風雨變大了！高雄漢神2館緊急宣布閉店

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【瑪法達星座運勢】魔羯座　10.02~10.08

山陀兒跑起來了！　「暴風圈侵襲機率」8縣市100%

【瑪法達星座運勢】射手座　10.02~10.08

山陀兒來襲「搞不好放3天」　他曝1產業影響最大：我們是貿易大國

【瑪法達星座運勢】天蠍座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】天秤座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】處女座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】獅子座　10.02~10.08

颱風天手機進水「她開1大招」手機孔狂噴水！2萬人朝聖：我也用過

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　10.02~10.08

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

【瑪法達星座運勢】魔羯座　10.02~10.08

山陀兒跑起來了！　「暴風圈侵襲機率」8縣市100%

【瑪法達星座運勢】射手座　10.02~10.08

山陀兒來襲「搞不好放3天」　他曝1產業影響最大：我們是貿易大國

【瑪法達星座運勢】天蠍座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】天秤座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】處女座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】獅子座　10.02~10.08

颱風天手機進水「她開1大招」手機孔狂噴水！2萬人朝聖：我也用過

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】魔羯座　10.02~10.08

憂山陀兒影響「護國神山」！台積電「淡定回1句」...震驚外媒

山陀兒跑起來了！　「暴風圈侵襲機率」8縣市100%

【瑪法達星座運勢】射手座　10.02~10.08

山陀兒來襲「搞不好放3天」　他曝1產業影響最大：我們是貿易大國

【瑪法達星座運勢】天蠍座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】天秤座　10.02~10.08

小吳颱風天抱病「上吐下瀉」！　體況亮燈冒2症狀：受不了

【瑪法達星座運勢】處女座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】獅子座　10.02~10.08

火爆女「無影腳」踹電梯洩憤！下秒門爆掉受困　當場悲劇了

生活熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

快訊／台北達標！18縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報曝

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

山陀兒動了！下午開始加快腳步　粉專示警：風雨會更加有感

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

北北基桃放颱風假被罵「都還沒陸警」！　上班族、家長吵翻了

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

快訊／台北達標！18縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報曝

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

山陀兒動了！下午開始加快腳步　粉專示警：風雨會更加有感

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面