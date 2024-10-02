快訊／17縣市明天風雨達停班課標準！氣象署上修最新風雨預報

▲山陀兒颱風持續接近台灣，各地風雨逐漸明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒進逼，中央氣象署下午1時公布最新風雨預測，明日桃園市、台中市、雲林縣、高雄市等16縣市平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；未來24小時雨量，屏東縣、花蓮縣等6縣市也達停班停課標準，總計17縣市達標。至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。

氣象署指出，山陀兒中午12時的中心位在高雄的西南方約130公里之處，以每小時8里速度向北北東進行，陸上警戒範圍擴大到苗栗、台中、高雄等13縣市，台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽等作業船隻應嚴加戒備。

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▲最新風力預測。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

氣象署下午1時最新風雨預測資料顯示，明日0時至6時，桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣等16縣市，平均風達7級以上或陣風達10級以上，符合停班課標準。

雨量預測部分，包含嘉義縣山區、台南市平地及山區、高雄市平地及山區、屏東縣平地及山區、花蓮縣山區、台東縣平地及山區共6縣市，未來24小時累積雨量皆達到停班停課標準。

▲最新雨量預測。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總局網站）