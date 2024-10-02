　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山陀兒若「死」在台灣上空　將成史上第2個

▲▼山陀兒颱風持續發布海上、陸上警報 。（圖／氣象署提供）

文／中央社

氣象署今天（2日）指出，颱風山陀兒預估明天（3日）登陸後可能快速減弱為熱帶性低氣壓，成為史上第2個消散在台灣上空的颱風。

根據中央氣象署觀測，颱風山陀兒今天清晨10時的中心位置在北緯21.6度，東經119.5度，即在高雄的西南方約140公里之處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行。

氣象署說，根據最新資料顯示，山陀兒過去3小時近似滯留，中心目前在高雄西南方海面，向北北東轉東北移動，其暴風圈已接觸嘉義以南及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署估計，山陀兒明天登陸後受到地形破壞，將很快減弱為熱帶性低氣壓，屆時就將解除颱風警報，至於會不會發布熱帶性低氣壓特報就要再觀察。

氣象署說，在台灣陸地上減弱為熱帶性低氣壓的颱風非常少見，根據歷史資料，過去唯一一個「死」在台灣上空的是2001年的颱風潭美，當時潭美形成後向西北移動，在台東大武附近登陸，之後快速減弱為熱帶性低氣壓。

根據防災資料庫顯示，潭美雖然快速減弱為熱帶性低氣壓，但卻引進旺盛西南氣流，高雄地區降下豪雨，致使大高雄地區嚴重淹水，以鼓山、左營及前鎮三區最為嚴重，13萬6000多戶停電，農漁畜損失約7000萬元。

ET快訊
山陀兒「玩到禮拜六」仍在台！　一票人驚呆：深度旅遊？
知名追風者見台灣人「防颱1招」　搖頭：蠢事
山陀兒恐「死」在台灣上空　將成史上第2個
停班課「北一女學生衝學校拿課本」！　校長曝原因
母中風...孝順獨子「白天照顧晚上上班」　雙雙遭惡火燒死
電視台發聲明　封殺《不熙娣》班底！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

專程飛台灣追山陀兒！知名追風者見台人「防颱1招」搖頭：蠢事

聚餐後「主動刷卡」會討人厭？　網點出1細節：從此不先刷

才提醒帶傘！下一秒「台北市宣布停班課」　游淑慧：居然！不敢置信

山陀兒若「死」在台灣上空　將成史上第2個

彰縣宣布放颱風假！網急問「咕嚕是誰？」　迷因哏瞬間聲量飆升

葉菜翻倍漲「每斤破百元」　有機店祭限購令：每人只能買3包菜

彰化有風無雨「颱風假白放了？」　網反酸：放也罵、不放也罵　

超龜速山陀兒「玩到禮拜六」仍在台灣！一票人驚呆：深度旅遊？

「山陀兒自找苦吃！」粉專曝它預測難度極高：可以說是史無前例

快訊／山陀兒陸警範圍擴大13縣市！新增苗栗

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

專程飛台灣追山陀兒！知名追風者見台人「防颱1招」搖頭：蠢事

聚餐後「主動刷卡」會討人厭？　網點出1細節：從此不先刷

才提醒帶傘！下一秒「台北市宣布停班課」　游淑慧：居然！不敢置信

山陀兒若「死」在台灣上空　將成史上第2個

彰縣宣布放颱風假！網急問「咕嚕是誰？」　迷因哏瞬間聲量飆升

葉菜翻倍漲「每斤破百元」　有機店祭限購令：每人只能買3包菜

彰化有風無雨「颱風假白放了？」　網反酸：放也罵、不放也罵　

超龜速山陀兒「玩到禮拜六」仍在台灣！一票人驚呆：深度旅遊？

「山陀兒自找苦吃！」粉專曝它預測難度極高：可以說是史無前例

快訊／山陀兒陸警範圍擴大13縣市！新增苗栗

山陀兒龜步逼近風雨漸強…高雄家長帶2童觀浪　警拉封鎖線

「饅化臉」不是無解！　醫師授3招改善過度注射

直擊／《換乘》海恩颱風天上工　心繫記者安危「幫忙舉麥」全場被感動

身邊夫妻「多是女生想買房」　他好奇原因！網給2答案

入秋氣溫降！心血管疾病升溫　醫示警「2大心臟隱患」

快訊／小黃國道失控打滑追撞貨車　後座女乘客頭部受傷送醫

國際大提琴家李孟坡10／25南大獻藝　黃偉哲：期待絕佳音樂饗宴

專程飛台灣追山陀兒！知名追風者見台人「防颱1招」搖頭：蠢事

《超時空愛殺》原定男主角意外身亡！　導演心痛換角背後故事有洋蔥

聚餐後「主動刷卡」會討人厭？　網點出1細節：從此不先刷

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

生活熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

山陀兒襲擊屏東　枋寮大庄村堤防遭沖垮

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

更多熱門

相關新聞

獼猴三仙台觀浪　東管處：危險呀

獼猴三仙台觀浪　東管處：危險呀

颱風山陀兒逼近，東管處設置在東海岸三仙台的即時影像，今天（2日）清晨拍到2隻台灣獼猴到岸邊觀浪，坐了一下，又疑似不安地走來走去。有網友說，「牠們也太關心颱風了吧」。

花蓮報部8千徐榛蔚只提3千　與會人士還原現場

花蓮報部8千徐榛蔚只提3千　與會人士還原現場

枋寮大庄海堤破堤　急調太空包+消波塊防堵

枋寮大庄海堤破堤　急調太空包+消波塊防堵

小琉球一度3095戶停電　1777戶已復電

小琉球一度3095戶停電　1777戶已復電

蔣萬安曝「不放半天假」原因

蔣萬安曝「不放半天假」原因

關鍵字：

山陀兒颱風潭美颱風

讀者迴響

熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面