北北基桃停班課！台大醫「電話被打爆」崩潰：這一放可能連放三天

▲山陀兒颱風影響全台放假一天，台北市天氣晴朗微風無雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

中颱「山陀兒」正以龜速逼近台灣，今（2）日全台宣布停班停課。然而，不少網友對於北北基桃地區的颱風假標準感到相當困惑，就連台大醫師施景中也對此提出質疑：「不明白為什麼沒有列入警戒區也要放假」；他更直呼，這一放有可能會連放三天，不僅接電話就會接到崩潰，醫院開刀房也一定大亂。

針對這次停班停課的情況，台大婦產科醫師施景中昨（1）日一得知放颱風假消息後，立即在臉書發文表示不解。他說：「不明白為什麼沒有列入警戒區也要放假？」

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施景中提到，原本今（2）日早上他要到外院主持研討會議，中午還要主持自己科的mortality and morbidity conference，但這些計畫全都泡湯了。他指出，根據氣象報告，颱風預計在2日傍晚才會從西南部登陸，而且行進速度特別緩慢，恐怕連星期四也得放假。

▲氣象署今日9時最新資料顯示，陸警範圍包括：台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖。（圖／中央氣象署）

施景中進一步表示，他星期四還有一台必須進行的手術，那是一個跨科團隊救援小孩的手術，並且當天還有重要的大門診。一旦因颱風停診，下週的工作將變得更加困難。

施景中也在留言處回應網友，「這一放有可能會連放三天，排刀的CR可能後面幾天光是接電話就會接到崩潰」、「打亂了很多已經排好的工作，醫院開刀房一定大亂，可以猜想現在病房總醫師的電話會接個不停」。

根據中央氣象署今日9時最新資料顯示，第18號颱風在過去3小時內近乎滯留，中心目前位於高雄西南方海面，正向北北東轉東北移動。其暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計颱風強度有持續減弱的趨勢。

根據中央氣象署的資料，陸上警戒範圍包括：台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖。

台北市長蔣萬安昨晚在臉書上指出，雖然山陀兒颱風北轉的時間延遲，但台北市預計今（2）日下午開始會受到外圍環流影響。除了風勢不容小覷，山區也可能出現豪雨至豪大雨等級的雨勢，請市民務必提高警覺，做好防颱準備。

▼北北基桃今（2）日放颱風假，施景中質疑停班課標準 。（圖／Jin-Chung Shih）