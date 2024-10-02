颱風來襲買不到菜？　北農曝1料理：抗漲好保存

記者黃翊婷／綜合報導

颱風山陀兒來襲，全台各縣市今日（2日）皆放颱風假，超市、大賣場也陸續出現搶購潮，不少民眾直呼買不到菜。對此，北農表示，颱風天也有抗漲、易保存的美味料理，就是咖哩飯，民眾也可以選購根莖類、蕈菇類等易保存的食材，例如馬鈴薯、胡蘿蔔、鴻喜菇、杏鮑菇等等。

▲民眾防颱搶購物資。（圖／記者林育綾攝）

各縣市政府1日宣布2日停班停課之後，不少民眾擔心颱風來襲期間的飲食問題，立刻衝到超市或大賣場採買，結果有民眾抱怨早上10點去超市，架上的蔬菜、泡麵都已經被搶購一空；還有一名人妻表示，架上連豆芽菜都被搶光，只剩蒜頭可以買，讓她感到很無奈，「已經世界末日了嗎？」

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▲咖哩飯容易保存。（示意圖／ETtoday資料照）

對此，北農表示，颱風天也有抗漲、易保存的美味料理，就是咖哩飯，食材只需要馬鈴薯、洋蔥、胡蘿蔔、肉塊、咖哩塊和米飯，簡單又方便，也可以依照個人口味加入其他食材，例如：

根莖類：馬鈴薯、胡蘿蔔、南瓜等。

蔬菜類：青花菜、番茄、洋蔥、茄子、玉米筍等。

蕈菇類：鴻喜菇、杏鮑菇等。

北農提到，除了咖哩飯之外，民眾也可以將玉米罐頭、肉醬罐頭、鮪魚罐頭作為配菜，增添風味，颱風天選購根莖類、蕈菇類等易保存的食材，也能吃得營養又美味。