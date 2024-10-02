山陀兒登陸將被台灣高山秒殺　專家：卡台灣上空魂飛魄散

記者黃翊婷／綜合報導

颱風山陀兒今日（2日）凌晨已減弱為中颱，專家預估，山陀兒將在2日深夜至3日凌晨登陸，登陸熱點依然是台南至高雄之間，只是登陸之後強度將大幅減弱，「3日整天幾乎在台灣上空慢慢走，持續被台灣的眾高山們摧殘，只好像孤魂野鬼卡台灣上空慢慢北漂，直到消散。」

▲專家預估，山陀兒登陸之後強度將大幅減弱。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」專家2日凌晨0時許發文表示，山陀兒被北方高空槽線勾到漸漸往台灣靠近，但登陸時間比一開始預估的晚了將近12個小時，預計將在2日深夜至3日凌晨左右登陸，登陸熱點依然是台南至高雄地區。

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不過，專家指出，山陀兒登陸之後強度將大幅減弱，受到地形干擾，加上減弱速度太快，被高空槽線丟包之後，又被東北季風壓制，「3日整天幾乎在台灣上空慢慢走，持續被台灣的眾高山們摧殘，只好像孤魂野鬼卡台灣上空慢慢北漂，直到消散，所以美國、日本官方預報、歐洲及德國模式，才會出現奇形怪狀的走法。」

但專家也提醒，千萬不要因為山陀兒強度減弱就輕忽，登陸熱區仍會出現猛烈致災性的風勢，此外，由於山陀兒路徑修正，基隆北海岸、台北東側、宜蘭、花蓮地區的民眾，也要小心共伴效應帶來的持續性劇烈雨勢。

▲山陀兒移動速度十分緩慢。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，預估颱風將在今日深夜、明日清晨登陸台南或高雄，登陸之後很快會減弱為輕颱，颱風在台灣待越久，減弱速度越快，出海前有機會變成熱帶性低氣壓，如果沒有，預計周五（4日）深夜會從北部出海，在這之前各地都有降雨機率，直到周六（5日）影響才會慢慢變小。