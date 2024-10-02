快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

▲氣象署觀測，山陀兒今早6時中心位置在高雄的西南方約160公里處。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署觀測，強烈颱風山陀兒已於今天凌晨2時減弱為中度颱風。氣象署簡任技正伍婉華表示，由於東北風南下，以及颱風滿接近陸地，預估強度會逐漸減弱，可能以比較弱的中度颱風、甚至輕度颱風等級登陸西南部。

陸上警戒：台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海上警戒：台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）



氣象署觀測，颱風今早6時中心位置在高雄的西南方約160公里處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行，近中心最大風速每秒48公尺，7級風平均暴風半徑220公里，10級風平均暴風半徑70公里。

氣象署說，颱風暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

伍婉華在今早6時40分氣象署記者會指出，山陀兒過去緩慢擺盪向西北方向移動，由於東北風南下，以及颱風滿接近陸地，環境已不太適合它發展。

伍婉華表示，颱風今緩慢向北移動過程中，預估強度會逐漸減弱，接近陸地時，可能已經減弱成比較弱的中度颱風，甚至有可能是輕颱登陸西南部，若減弱成這樣的強度，登陸會再減弱為熱帶低壓；但不管如何，由於颱風移動速度很慢，今天、周四依舊影響台灣，影響時間很長。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

