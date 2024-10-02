　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲氣象署觀測，山陀兒今早6時中心位置在高雄的西南方約160公里處。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署觀測，強烈颱風山陀兒已於今天凌晨2時減弱為中度颱風。氣象署簡任技正伍婉華表示，由於東北風南下，以及颱風滿接近陸地，預估強度會逐漸減弱，可能以比較弱的中度颱風、甚至輕度颱風等級登陸西南部。

陸上警戒：台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海上警戒：台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署觀測，颱風今早6時中心位置在高雄的西南方約160公里處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行，近中心最大風速每秒48公尺，7級風平均暴風半徑220公里，10級風平均暴風半徑70公里。

氣象署說，颱風暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

伍婉華在今早6時40分氣象署記者會指出，山陀兒過去緩慢擺盪向西北方向移動，由於東北風南下，以及颱風滿接近陸地，環境已不太適合它發展。

伍婉華表示，颱風今緩慢向北移動過程中，預估強度會逐漸減弱，接近陸地時，可能已經減弱成比較弱的中度颱風，甚至有可能是輕颱登陸西南部，若減弱成這樣的強度，登陸會再減弱為熱帶低壓；但不管如何，由於颱風移動速度很慢，今天、周四依舊影響台灣，影響時間很長。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

ET快訊
快訊／07:57花蓮近海3.9地震　彰化「隔中央山脈」也有感
伊朗彈道飛彈炸向摩薩德！　影片曝光
山陀兒「高雄外海」怠速一整天！　網友笑原因：墾丁太貴了
影片曝光！　伊朗上百飛彈轟「以色列空軍基地」
山陀兒卡「鞍型場」　登陸時間又延後
國家隊教練淪「跨國淫媒」　10年後竟成高官
星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」
快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸
伊朗上百飛彈空襲！　以色列總理：犯下大錯將會付出代價

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／07:57花蓮近海3.9地震　彰化「隔中央山脈」也有感

山陀兒卡「鞍型場」　登陸時間又延後

颱風來襲買不到菜？　北農曝1料理：抗漲好保存

山陀兒「高雄外海」怠速一整天！　網友笑原因：墾丁太貴了

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

山陀兒強襲蘭嶼海水倒灌畫面曝光！　駕駛倒車逃生

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒登陸將被台灣高山秒殺　專家：卡台灣上空魂飛魄散

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

山陀兒「一波波雨帶」來了　3地防24小時風雨

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

快訊／07:57花蓮近海3.9地震　彰化「隔中央山脈」也有感

山陀兒卡「鞍型場」　登陸時間又延後

颱風來襲買不到菜？　北農曝1料理：抗漲好保存

山陀兒「高雄外海」怠速一整天！　網友笑原因：墾丁太貴了

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

山陀兒強襲蘭嶼海水倒灌畫面曝光！　駕駛倒車逃生

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒登陸將被台灣高山秒殺　專家：卡台灣上空魂飛魄散

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

山陀兒「一波波雨帶」來了　3地防24小時風雨

快訊／07:57花蓮近海3.9地震　彰化「隔中央山脈」也有感

拜登下令出手！　2美艦「攔截彈升空」助以色列毀伊朗飛彈

沛納海致敬美國海豹部隊　4粗獷軍錶帥翻

小孟老師／10月2日星座運勢　魔羯座財運起飛！

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！她整路臭臉　男伴猛掉淚

獨立置產！　周湯豪瘋傳「想成家」砸8000萬購豪宅

26單位進駐！北市災害應變中心升一級開設　蔣萬安9點主持工作會報

伊朗彈道飛彈炸向摩薩德！　影片曝光

伊朗革命衛隊：若以色列回應空襲　將受到「毀滅性攻擊」

石獅坐鎮新光起家厝！　大股東第三代勸台新金董座「別忘本」

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

LIVE／山陀兒南北縱穿　估1天過境台灣陸地

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

強颱山陀兒逼近！明日全台停班課一覽

即／山陀兒雨還沒下　內湖癱瘓

客運駕駛毆打學生　虎尾高中回應了

更多熱門

相關新聞

蘭嶼海水倒灌畫面曝光　駕駛倒車逃生

蘭嶼海水倒灌畫面曝光　駕駛倒車逃生

中度颱風山陀兒來勢洶洶，有民眾目擊蘭嶼海水倒灌的場景，當時還有一輛汽車險些駛入危險路段，幸好在其他民眾的幫助之下，順利倒車退離現場。

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒「一波波雨帶」來了　3地防24小時風雨

山陀兒「一波波雨帶」來了　3地防24小時風雨

龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

今全台放假　雙北各醫院開診狀況一覽

今全台放假　雙北各醫院開診狀況一覽

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署颱風山陀兒颱風伍婉華

讀者迴響

熱門新聞

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

精舍命案　女尼＋信徒3人上銬走囚車

LIVE／山陀兒南北縱穿　估1天過境台灣陸地

YTR眾量級Andy暫離台灣！　爆分手家寧近況曝光

快訊／山陀兒「2因素」減弱　可能變輕颱登陸

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

伊朗射飛彈　以國全境發布空襲警報

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面