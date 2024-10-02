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龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大

（圖／NOAA）

▲山陀兒龜速北上。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

山陀兒龜速，各地風雨越晚越明顯！中央氣象署觀測，強烈颱風山陀兒已於今天凌晨2時半減弱為中度颱風。氣象署預報員曾昭誠表示，預估颱風今深夜、周四清晨才會登陸台南、高雄，登陸後很快會減弱為輕度颱風，在出海前有機會變成熱帶性低氣壓。

陸上警戒：台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備。

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海上警戒：台灣海峽、台灣東半部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署觀測，颱風今晨5時中心位置在高雄西南方約160公里之處，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北進行，近中心最大風速每秒48公尺，7級風平均暴風半徑220公里，10級風平均暴風半徑70公里。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，颱風暴風圈已接觸南部及台東陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，颱風影響到周五，在這之前各地都有降雨機率，周六影響才會慢慢變小。

曾昭誠表示，預估颱風今深夜、周四清晨才會登陸台南、高雄，登陸很快會減弱為輕颱，在台灣待越久，減弱速度越快，在出海前有機會變成熱帶性低氣壓；若沒變熱帶低壓，預估會在周五深夜從北部出海。

氣象署提醒，今日颱風北上逐漸接近，各地風雨將越來越明顯，北部、東半部及南部易有陣雨或雷雨，中部及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，留意在東半部、嘉義以南、大台北、基隆北海岸、中部以北山區易有局部大雨或豪雨，尤其花蓮縣、台東縣、屏東縣及中南部山區有局部豪雨等級以上降雨機率。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

ET快訊
伊朗真的發射飛彈了　以色列全境發布空襲警報
龜速山陀兒最快今深夜登陸　全台風雨越晚越大
快訊／山陀兒南台轉1天延後登陸　凌晨「重返中颱」暴風圈肥大

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