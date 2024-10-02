以為住宿睡眠品質好！高中生躺床秒入睡…竟是被「迷暈」一學期

▲有網友高中住宿舍莫名好睡，豈料竟是被「迷暈」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

令人驚訝的真相！大陸一名網友表示，高中住宿舍莫名好睡，豈料某次睡過頭沒去上課，後來檢查找到莫名好睡的原因，竟是「被迷暈」。

原PO在微博透露，高中的時候住宿舍，室友點了很好聞的薰香，讓他睡眠品質莫名好，至於好到什麼程度呢？基本上就算沒有睡意，但只要往床上一躺，幾分鐘就失去意識睡著了。某次又在宿舍睡著，睡到上課都沒醒，期間舍監阿姨檢查環境衛生時，看到他躺床上，當時他剛好醒來，一個受到驚嚇，整個從上鋪滾了下來，砸到阿姨的腳。

原PO無奈表示，無論他怎麼解釋，阿姨都覺得他是故意的，於是通報學校，結果被校方以「翹課被發現後惡意攻擊舍監阿姨」處分，事情也不了了之。直到後來署假，他去檢查過敏源，赫然發現室友的薰香有讓他過敏的成分，也因此每次都昏昏欲睡，「以為是睡眠好，結果是被迷暈一個學期」。

▲室友點的薰香，讓原PO產生過敏反應。（示意圖／翻攝自photoAC）

經歷曝光後，掀起一陣討論，不少網友認為安全比較重要：「學校不擔心學生掉下來受傷，還要責怪學生掉下來砸到宿管阿姨的腳？」、「救命，上鋪滾下來學生頭沒著地沒受傷，已經是萬幸，為什麼還要責怪學生？是真的不懂」。

也有失眠困擾的人找到解決辦法了，「睡眠不好的我產生了一個不好的想」、「什麼香薰，我也想要同款」、「好奇，什麼香薰啊？」

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