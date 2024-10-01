乳癌治療日新月異　但醫生說的都聽不懂怎麼辦？

▲乳癌是台灣女性發生率第1位的癌症。（圖／取自免費圖庫pexels）

作者：連珮如

摘自：天下雜誌出版《乳癌，不怕！：資深乳醫個管師的全照護筆記，從用藥、手術到調心，解答你聽不懂、記不得、想不到的關鍵80問》

●精選書摘

乳癌是台灣女性發生率第1位的癌症，發生高峰約在45至69歲之間。據衛生福利部國民健康署癌症登記資料顯示，每年有超過15,000名婦女確診乳癌，相當於每天約有41位婦女聽到醫師宣判：「妳確診得了乳癌。」

值得欣慰的是，若能早發現、早治療，早期乳癌的存活率近100％。也就是說，乳癌患者與正常人一樣，還有很長、值得好好生活的日子。

只是在癌症治療期間，最受病患與家屬信任、擁有豐富的專業技能與知識，能救治病人的醫師們，通常非常忙碌，要診治的病人很多，實在沒辦法給每一位病人太多的時間。

罹癌已是辛苦的經歷，但在醫院中候診、看診治療，有時更是耗盡了患者與家屬的心力。

從懷疑罹癌開始，經過一連串的檢查、等待看報告，到確診後接受手術、化療、放療、標靶治療、用藥……。癌友們就像是被迫加入實境電玩遊戲的闖關者，必須一關一關自己去摸索、破解，過程有時比癌症治療本身更煎熬。

身處臨床最前線，我見過各式各樣的患者，她們走在各自不同的疾病旅程，相同的是，對於醫療過程，以及未來會面臨的各種狀態，常常滿懷憂懼，卻不知該從何問起，也不知該向誰提問。更讓人焦慮不安的是，即使問了，卻常聽不懂答案，或是一轉身就什麼都忘記了，很多時候就只能一問再問，徬徨無助地掉入擔心害怕的無限迴圈。

在對抗癌症的旅程中，所有茫然、無助的當下，都是個案管理師（簡稱個管師）出手協助的最佳時機。

釐清三大重點，面對乳癌治療不害怕

許多人在獲知罹癌後，會開始一步步發現，人生劇本跟以前不一樣了，甚至以前完全無法想像、不可思議的各種情況，會毫無預警地突然發生在自己身上。

在20年的個管師生涯裡，我從癌友最常問的問題、最擔心的事、不知如何選擇的猶豫、最想尋求幫助的解方，還有那些藏在心裡不敢問家人的私密話題，整理出三大重點，幫助你釐清思緒，安然走過這段旅程。

關於治療，你要清楚：

‧我是哪種基因型態乳癌？

‧我需要做哪些治療？

‧是直接開刀還是要先做術前藥物治療？

‧手術方式我有什麼選擇？要重建嗎?

‧化學藥物治療的周期及療程？

‧我需要標靶治療嗎？要用幾個標靶藥物？

‧我的治療會出現哪些副作用、併發症，或後遺症嗎？

‧如果總是食慾不振或嚴重嘔吐的副作用太強，該如何是好？

‧如果在治療過程有什麼疑問，我可以在哪裡得到幫助？

‧有沒有副作用比較少、身體負擔小、不會影響生活的治療選擇？

‧治療療程需要多少時間，需要住院嗎？後續多久回診一次？

關於醫療費用，你要清楚：

‧我的治療有健保給付嗎？哪些選項需要自費？大約是多少錢？

‧治療可否申請商業醫療保險理賠？需要準備哪些文件？去哪裡請領？如果經濟狀況無法負擔治療，有哪些方法可解決？可以去哪裡尋求協助？

關於生活，你要清楚：

‧過去服用的保健品（如鈣片、維他命、益生菌等等），是否還可以繼續吃？

‧飲食有哪些需要注意的地方？需要特別補充營養品保健品嗎

‧治療過程中，我能不能維持正常工作？

‧我是否須要辭去工作，或需要他人照護？

‧需要告知哪些人，我得了乳癌？

‧治療後，生活是否還能維持正常？是否還能有正常性生活？

‧是否能維持原有的飲食方式？多做那些運動會有幫助？

正如也是乳癌患者、日本演員樹木希林說的：「請用有趣的眼光接受所有事物，愉快地活著。不需要太努力，但也別太消極。」

連珮如作者簡介：

台北榮民總醫院乳醫中心專責個案管理師。畢業於台北護專，元培科技大學護理系。畢業後進入台北榮總護理部，累積二十年的護理師與個管師經驗，陪伴過許多乳癌病人走過治療的旅程。癌症治療需要跨部門多專科的團隊協作，方能提高病人的治癒率與存活期，個管師的角色就是扮演跨部門的溝通橋樑。

曾任台北榮總一般外科護理師，具有外科專科護理師執照。曾獲頒台灣傑出護理人員服務奉獻獎、退輔會及北市護理公會優良護理楷模等。除了乳癌照護，更擅長身心健康諮詢、情緒與壓力輔導，深受病患倚重與信任。

★本文經天下雜誌出版授權，摘自《乳癌，不怕！：資深乳醫個管師的全照護筆記，從用藥、手術到調心，解答你聽不懂、記不得、想不到的關鍵80問》