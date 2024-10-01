34女學員控告FBI性騷、歧視！　美司法部同意「付7.2億台幣」和解

▲ FBI被控歧視、性騷擾女學員。（圖／翻攝自Facebook）

文／中央社

根據今天公布的法院文件，美國司法部同意支付2260萬美元（約新台幣7.2億元），就34名女性聲稱因性別問題遭美國聯邦調查局（FBI）探員訓練學院不當退訓一事達成和解。

路透社報導，這起2019年的集體訴訟稱，司法部轄下的FBI普遍存在汰除女學員的做法，而這項和解方案必須經過華府聯邦法官批准。

原告指出，儘管這些女學員在學術、體適能和槍械測試方面表現得和男學員一樣好，甚至更優秀，但仍被認定不適合從訓練學院畢業。部分女學員還說自己受到性騷擾、性別歧視笑話調侃和評論。

除了賠償金外，擬議的和解方案也將允許符合資格的集體訴訟成員申請重新復訓，並要求FBI聘請外部專家，以確保評估受訓人員的過程公平。

FBI否認有不當行為，並拒絕對和解內容置評，但透過聲明表示，FBI過去5年已大刀闊斧採取重要舉措，在探員受訓時確保性別平等。

原告委任律師韋柏（Christine Webber）表示，和解內容反映出「FBI真心希望擺脫過去在新探員培訓中的歧視陋習」。

這項訴訟指控FBI違反1964年民權法案（The Civil Rights Act）第7章，禁止基於性別或其他特徵的職場歧視。

為回應這起訴訟，司法部內部監察機構2022年曾發布報告指出，FBI女性學員被退訓的比例過高，並稱她們「不適合」擔任探員。

FBI今年4月公布的報告中表示，FBI女性探員比例僅不到1/4。（譯者：李佩珊／核稿：張茗喧）