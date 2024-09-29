男客人開房「邀櫃檯小姐3P！」老婆坐副駕脫口1句話　她愣了

▲客人提出荒謬的要求。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名在汽車旅館工作的女櫃檯，分享上班時遇到的趣事，有男客人打電話詢問有無空房，並問是否可以幫忙叫小姐，她禮貌回覆沒有叫小姐的服務，沒想到對方竟脫口「那妳可以嗎？」讓她超傻眼，果斷掛掉電話。貼文曝光，釣出同行分享，「曾遇過帶老婆來，問我要不要3P」，老婆還稱讚她漂亮。

女網友在Dcard發文，「汽旅櫃檯趣事」，上班時接到一通電話時，對方先是詢問是否還有空房，她回答來現場都還有房間。接著，對方問是否有提供叫小姐的服務，她說沒有，需要自己聯絡，下秒對方竟問她「那妳可以嗎？」她以為她聽錯了，對方又重複問了一次「那妳下班可以嗎？」

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原PO立刻掛掉電話，「掛電話以後莫名地笑出來，這到底什麼要求」，想知道在汽車旅館工作的人，有沒有遇過類似的有趣事件？

貼文底下，有同業分享，「這種的性騷擾真的很常見，還有帶老婆來，然後當著老婆的面問你要不要3P的，重點是他老婆還轉過來說，妹妹很漂亮，可以喔」、「我媽今年都60歲了，她在她工作的旅館也遇過有阿伯問她一晚多少，還不少次，這年頭做旅宿業的我都超佩服，辛苦了」、「以前當過飯店大夜櫃檯，遇過常常進出的小姐問我要不要，會算我便宜一點這樣」。

其他網友表示，「有沒有可能 對方早就看到妳，覺得妳他ok，然後故意打電話問」、「以前只要單獨去賓館休息或住宿，沒多久電話就會響，然後問要不要叫小姐」、「前旅館汽旅大夜經過，分享有印象的，過年期間同一位小姐過來3次，第3次離開已經是扶牆走了，好辛苦啊」。