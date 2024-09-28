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川普揚言「當選總統」要起訴Google！　稱其故意推廣負面新聞

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普威脅稱，只要他當選總統，就會要求司法部刑事起訴Google。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國前總統川普27日表示，只要他當選總統，就要指示司法部對Google提出刑事指控。他指責該公司偏袒競爭對手賀錦麗，故意推廣對方的正面新聞，反之卻不公平地展示大量有關他的負面新聞，並指控Google非法影響選舉。

根據《衛報》報導，川普在個人社交平台Truth Social上公開指責Google稱，該公司利用非法手段，故意只讓他的負面新聞顯示在大眾面前，有些甚至是捏造出來的，與此同時卻只顯示賀錦麗的正面新聞。

川普直指這是「非法行為」並表示，如果司法部不追究，根據美國法律，只要他贏得選舉，當選總統，就會親自要求司法部對Google提起訴訟，並指控Google「干預選舉」。

對此，Google表示，該公司從未操控搜尋結果，並藉此偏袒某個政黨。Google在聲明中強調，2位候選人的網站在搜尋結果中都能排在前列。

事實上，長期以來保守派人士一直抱怨Google的搜尋結果對民主黨有利。保守派媒體監督機構「媒體研究中心」更曾多次發表報告，宣稱Google幫助民主黨。

川普的競選團隊也對賀錦麗陣營使用Google的「贊助」功能來宣傳正面新聞感到不滿，直指賀錦麗的競選團隊還會偷偷修改新聞標題，使搜尋結果對賀錦麗有利。

這並不是川普首次威脅要對他「認為的對手」採取法律行動。川普早在9月初就曾在Truth Social上威脅稱，要對那些他認為在2020年總統選舉中涉嫌對他舞弊的人提出刑事指控，包括律師、贊助者和政治操作人員。

川普還在26日的新聞發布會上要求對前眾議院議長佩洛西提出刑事起訴，因為她未能阻止2021年1月6日的國會暴動事件。

 
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