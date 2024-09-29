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社會 社會焦點 保障人權

要女職員別穿短裙！銀行科長喊「多比」想送長褲　挨告性騷結果曝

▲▼上班族,OL,女同事。（圖／翻攝自pixabay）

▲台北某銀行主管要女下屬別穿短裙，喊她「多比」要送她長褲挨告。（示意圖，非當事人／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名張姓姓男子在銀行任職，因想建議部門唯一女下屬小美(化名)別穿短裙上班，開玩笑表示想送長褲給她，並說「以後叫你多比好了」，小美認為遭到性騷擾，怒向公司檢舉並離職，不料公司調查後認為性騷擾不成立，小美又將公司和張男告上法院求償30萬，台北地院審理，認為小美和張男的對話並無性意味或性別歧視，判小美敗訴。

判決指出，張男在銀行擔任科長，因想建議女下屬小美別穿短裙上班，傳訊說「台北房租不便宜耶；難怪你只買得起短褲QQ；長褲太貴了」、「我決定在你生日的時候送一件長褲給你」、「以後叫你多比好了」、「因為長褲而獲得自由的家庭精靈」，被小美向公司申訴性騷並告上法院。

小美主張，「多比」為「哈利波特」中的小精靈，張男叫她「多比」，企圖將她塑造成他的私人專屬寵物，有不朽忠誠的意思，背後意圖令人髮指和噁心。而且當她表示自己穿的都是褲裙，張男回應「那我放心了，不然我很怕尷尬，萬一不小心看到不該看的我會傻眼」、「那現在我可以盡情看了（欸不是）」，當日又到她座位前詢問穿裙子一事，在走廊遇到也指著她說「確定那是裙子吼」，讓她深感不舒服。

小美表示，張男在上班時間分享私人生活，傳訊說「最近睡眠很不好教一下怎樣睡比較快啊」、「我是夜景產生器但只限於中山堂」並傳送照片，然而夜景照中裡竟包含摩鐵招牌，讓她相當尷尬。另張男又在她於辦公室午睡後，傳訊說她「剛睡醒看著枕頭的呆樣真有趣」，以及在她詢問工作事務時回答「你想刺探我的心？」、「原來不是，真失望（誤）」，行為沒有上司下屬的分界。

▲▼ 哭泣,傷心,OL,悲傷,失戀。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

▲小美認為被主管性騷擾，提出申訴並憤而離職。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

小美說，張男和同事提及身體不好時，同事會回應他需要配偶照顧，轉而叫她為張男介紹老婆，張男又在開會結束後提及「精」疲力盡、昨天很「硬」，同事就會起鬨要他說清楚哪裡硬，並意味深長看著她。因張男這些言行，她在2023年5月24日、30日向銀行提出申訴，但經決議性騷擾不成立，她又向台北市府申訴公司違反性別平等工作法，經勞動局性平工作會評議成立，她要向張男和公司連帶求償30萬元。

全案審理時，張男表示他僅作為資深職員指導小美，並非有指揮監督權限的主管。因小美平時穿短裙上班，不符行員的服裝規定，所以他搭配時下網路流行語回應提醒，並非有性意涵。至於夜景照部分，因公司門口就是中山堂，他在下班時分享出口照，只是想表示加班到很晚，並沒有邀約、騷擾之意，照片是隨意拍攝，並非刻意拍到摩鐵，期間也沒有和小美談到任何關於摩鐵的言論。

法官檢視張男和小美對話紀錄，認為張男原本希望小美改穿長褲、七分褲、短褲，經小美拒絕並表明自身所穿著看似短裙，實際為褲裙樣式，張男得知她穿著無走光疑慮後也說「放心了」、「盡情觀看」等語，並非打算盡情觀看小美隱私處的意思。另根據小說和電影，「多比」和「哈利波特」的故事情節也沒有任何性意味，張男也未以此要求小美服從，其他對話經檢視前後文，都無性別上的異味或歧視，難認張男有性騷擾。

法官指出，銀行被審定違反性別工作平等法，是因為得知性騷擾情形時，未立即採取有效的糾正及補救措施，並非是認為張男有性騷擾，因而小美以性騷擾為由求償並無理由，判她敗訴。可上訴。

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