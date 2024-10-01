想重回祖國懷抱！南韓脫北者「偷開公車」　衝撞統一大橋結局曝

▲脫北者「偷開公車」想要衝撞並越過統一大橋，當場遭到逮捕。（資料照／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名30多歲的男子居住在首爾，本身是一名來自北韓（朝鮮）的「脫北者」，豈料因為長期以來無法適應南韓生活，因此起心動念偷竊公車，計畫開公車越過京畿道坡州市統一大橋、回歸祖國懷抱，然而最後卻因為撞到路障，當場遭到警方逮捕。

根據《韓聯社》，坡州警察署今（1）日指出，一名年約30多歲的男性於該日凌晨1時，前往位於京畿道坡州市文山邑的某座公車車庫，當時公車的鑰匙恰巧被人放在車內保管，在竊取一輛接駁公車後準備開車上路，計畫朝著能夠通往北韓的統一大橋駛去。

該名男性開著接駁公車，終於來到了統一大橋的南端，於是他不顧軍隊哨兵們的制止，繼續朝統一大橋的北側駛去，最後終於在凌晨1時30分撞到阻攔通行的路障，而被警方以竊盜罪嫌當場逮捕。

該名男性其實是一名脫北者，10幾年前從北韓逃離至南韓，此後至今便定居在首爾市冠岳區新林洞。他接受警方調查時透露，「我在南韓的生活過得相當痛苦、沒有辦法適應，為了能夠回到北韓，我才只好那麼做。」

警方關係人士表示，「從該名男性的犯案動機、行為、供詞等來看，不排除可以套用違反《國家保安法》之嫌疑。」