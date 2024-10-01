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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸建政75年　毛新宇著軍裝受訪：相信毛主席會欣慰的

▲大陸前國家領導人毛澤東孫子毛新宇。（圖／翻攝新京報）

▲大陸前國家領導人毛澤東孫子毛新宇。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

大陸今（1）日慶祝建政75年。大陸前領導人毛澤東的孫子毛新宇近日接受陸媒訪問時提到，他曾在今（2024）年9月9日（毛澤東逝世紀念日）時前往天安門廣場上的「毛主席紀念堂」，當時，他曾對「爺爺」說，「以黨的二十屆三中全會為標誌，繼續全面深化改革，中國的改革開放事業會越來越好。對於今日中國的發展成就，我相信毛主席會欣慰的。」

毛新宇在大陸建政前夕，身著一身軍裝接受新京報旗下自媒體《政事兒》專訪，一旁的桌上還擺有時隔20年再版的書籍《我的爺爺毛澤東》。

毛新宇表示，每年的9月9日和12月26日是毛澤東的逝世紀念日和誕辰紀念日，全家都會去毛主席紀念堂祭奠緬懷爺爺，48年來從沒間斷過，「清明節，我們會回到湖南韶山或者板倉給爺爺奶奶掃墓。小時候是父母帶著我去，現在是我和妻子劉濱帶著孩子們去。」

對於大陸建政已經75年，毛新宇表示，「我們創造了令世界刮目相看的偉大成就，特別是黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央，把毛主席等老一輩革命家開創的事業繼續向前發展，中國式現代化正在全面推進，中華民族正以不可阻擋的步伐邁向偉大復興。」

至於時隔20年推出再版的《我的爺爺毛澤東》一書，毛新宇提到，從記事以來，多次隨我的父親毛岸青、母親韶華去追尋爺爺毛澤東所走過的足跡，「從韶山到長沙、上海、武漢，從井岡山到古田、遵義、延安、重慶、西柏坡；也曾拜訪過許多從舊社會和戰爭年代走過來的老人，有的是耿直淳樸的老農民或老紅軍，有的是百戰百勝的老將軍或者國家領導人。」

毛新宇指出，爺爺的豐功偉績聽多了，就有了把這些故事講給大家的慾望，「經過大量深入細緻的調查考證，在尊重歷史的基礎上，幾經易稿，終於完成了這本書。在寫作、編輯出版圖書的過程中，我也更加了解爺爺。」

公開資訊顯示，毛新宇生於1970年1月，54歲，現為解放軍軍事科學院戰爭理論和戰略研究部研究員，從事毛澤東生平與思想、中共黨史和解放軍軍史等方面的教學和研究。

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