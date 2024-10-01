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明天全台停班停課　雙北各大醫院開診狀況一次看

▲台大醫院。（圖／記者林敬旻攝）

▲台大醫院因應山陀兒颱風，門診部分開診，急診、住院照常。（資料照／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

強颱山陀兒直撲台灣西南部，恐怕帶來強大風雨，全台各縣市今（1）日晚間都宣布明天停止上班上課，醫院開診情況也受到影響。《ETtoday新聞雲》整理雙北各大醫院開診狀況，而民眾若有相關問題，也可查詢醫院官網公告或洽醫院總機。

台大醫院

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台大醫院（包括總院、兒童醫院）急診及住院服務照常，健檢暫停。各項門診之檢查，除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務。

颱風停班時各科部採部分開診，如已預約之病友無法到院，可於1個月內到院現場掛號看診；牙科已預約病友，請待恢復上班後約診改期；小兒部颱風門診不接種疫苗；復健部檢查室、復健治療室、身心障礙功能鑑定室全面暫停。

台北榮總

門診停診，開設颱風特別門診，各項檢、查驗暫停，住院及急診服務照常運作。

長庚醫院

•基隆長庚醫院：基隆長庚(含情人湖院區)之門診與檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務。

•台北長庚醫院：門診(含門診手術)與檢查均暫停服務。

•新北市土城醫院：開設天災特別門診，另入住院、手術、急診則正常服務。

•林口長庚醫院：除颱風特別門診外，其他門診(含門診手術)與檢驗均暫停，急診及住院服務仍照常。

•桃園長庚醫院：門診與檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務。

三軍總醫院

內湖院區10月2日特開颱風特別門診，內、外科上、下午各一診，急診，住院正常服務，汀州院區全面停診。

三總松山分院看診時段僅開放內、外科各一門診，另急診醫療照常服務。

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

北醫附醫

門診、檢查、健檢暫停服務；開設颱風特別開藥門診；急診、住院照常服務。

馬偕醫院

馬偕紀念醫院(台北、兒醫、淡水)將開設部分颱風門診、夜診暫停、住院、急診照常服務。

颱風門診只接受現場掛號；住院手術原則上照常運作、門診手術停止；健檢業務暫停服務。

新光醫院

門診停診、急診及住院照常服務。

國泰醫院

總院、汐止國泰門診、各項檢查均暫停，急診、住院之必要服務照常。

萬芳醫院

門診、復健治療、門診手術、健檢、檢驗檢查全日暫停，另門診手術、住院手術、急診、住院、洗腎、接生與緊急醫療業務仍正常服務。

台安醫院

當日停止所有門診、手術、健診及檢查，除住院、急診及血液透析外。

敬請於上班時間撥打掛號專線及檢查單位電話重新預約門診及排檢。

振興醫院

門診開立內、外科上、下午各一診，急診照常服務。

和信醫院

考量癌症病人治療需求， 門診、治療、檢查及住院均照常服務。

台北市立聯合醫院

1、 各院區門診全天停診。
2、 各附設院外門診全天停診。
3、 原已排定之各項手術、檢查等，請於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期，並加強急診作業。
4、 各院區所舉辦之活動將順延，確定日期另行公布，造成不便之處，敬請見諒。

▲▼山陀兒颱風來襲，衛福部防颱整備工作。（圖／衛福部臉書）

▲山陀兒颱風來襲，衛福部防颱整備工作。（圖／衛福部臉書）

亞東醫院

上午診正常開診：一般門診、檢查及治療等服務正常進行

下午診實施颱風特別門診(颱風診看診科別包含內科、外科、神內、家醫、心內、心外、骨科、泌尿科、婦產科、精神科)；夜間門診暫停。

◆ 正常服務：急診、住院及血液透析服務。
◆ 暫停服務：一般門診、所有門診檢查、治療及接駁車均暫停服務。

原已排定之門診手術，再次門診掛號與醫師重新安排時間；高壓氧治療，請依原排程時段隔日來院治療。

雙和醫院

將開設颱風特別門診，包含內科、外科、家醫科及兒科各一診；住院及急診維持正常運作，其餘門診及檢驗服務暫停，抽血檢驗僅開一樓櫃台，服務時間7:30～16:00。

輔大醫院

開設颱風特別門診，上午內科、外科各一診；原時段門診全面停診，急診、住院、血液透析皆照常。

門診檢查（含腸胃鏡、超音波檢查）、復健全面暫停；抽血檢驗僅開上午；一般心導管檢查、緊急心導管手術正常執行。

部立台北醫院

上午門診開診：內科2診、外科2診。

急診、洗腎中心、待產接生、手術室、緊急導管及緊急生理檢查維持24小時服務。

台北慈濟醫院

原門診全部暫停，只於上午開設內科、家醫科與小兒科颱風診。

住院、血液透析、急診則維持正常服務。

抽血檢驗、排程檢查、門診手術、預防醫學中心健檢均暫停服務。

台北慈濟社區長照、居家長照服務亦均暫停。

恩主公醫院

(一)開設颱風特別門診
上午內、外、婦、小兒科各一診
下午內、外、婦科各一診，另開設兒科急門診
內視鏡中心正常服務
夜間門診暫停
其他各類門診預約檢查暫停服務

(二)住院、急診、手術室及洗腎正常服務

(三)慢箋領藥
電話預約領藥服務暫停
網路預約、現場領藥：08:30-16:00至門診大樓藥局

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