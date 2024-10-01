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山陀兒明「倒勾登陸」致災風雨直衝南部　陸警擴大納台中！

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風暴風圈正籠罩南部、台東地區。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署今（1日）晚8時30分持續發布「海上陸上颱風警報」，技正林秉煜表示，18號強颱「山陀兒」目前中心位在高雄南南西方海面，暴風圈正籠罩南部、台東地區，陸警新增台中，範圍包含台中以南、南投、花東及澎湖。隨著颱風今晚到明天（2日）北上緩慢過程中，本島陸續涵蓋暴風圈範圍。

降雨部分，林秉煜指出，颱風環流過去風場偏東風，在花東、恆春半島帶來明顯雨勢，今天颱風路徑慢慢往北移動，接近西南側陸地，對高屏地區平地帶來明顯雨勢，環流帶來偏南風到東南風的風場，在台東高屏強降雨，南嘉投天氣也轉不穩定。

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林秉煜表示，降雨趨勢上，今晚到明天早上花東易雨，颱風來到台灣西南側海面，台南以南地區下雨會很明顯，偶有短延時強降雨出現，隨颱風北移過程中，明晚來到西南側近海時，颱風中心接近西南側陸地，因此台南、高雄、屏東雨量將有持續明顯短延時強降雨，嘉雲投有間歇性雨勢，宜花、北部開始斷續降雨，雨勢也比前一晚更明顯。

▼山陀兒路徑逐漸收束，預估將以中颱上限登陸西南部。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

明晚到清晨，颱風持續向東北移動，3日（周四）早上山陀兒從西南移動到台灣陸地，風場偏西南風或南風，花東、南部地區降雨延長，由於颱風速度偏慢，影響南部降雨時間拉長，南部地區一直到3日清晨都有強降雨。預計3日晚上颱風來到台灣東方近海，風場轉偏南風以及偏北風，北部下雨明顯起來，明晚到3日白天基隆北海岸、大台北山區、宜蘭也要注意東北季風南下的迎風面降雨，有局部大雨出現，今晚到3日下雨越來越明顯，花東、恆春半島、屏東有豪雨等級以上降雨。

風力部分，今晚到明晨，颱風逐漸北上，接近中心的恆春、綠島、蘭嶼因接近颱風中心風力偏強，明晚颱風逐漸接近西南側陸地，明晚到清晨颱風逐漸登陸，這段時間嘉南高屏因靠近颱風中心，可能有12級以上強陣風，其他地區也普遍達到9至10級強陣風。

最後，林秉煜提醒，山陀兒將以中颱上限登陸西南部機率高，明天到3日白天，沿海空曠地區及離島易有9到10級以上強陣風，尤其明天嘉南高屏地區嚴防颱風中心登陸有12級以上「致災性」強陣風及強降雨，西南部沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌。

▼山陀兒將為嘉南高屏地區帶來致災性強風豪雨。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

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