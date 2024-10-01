快訊／山陀兒雨還沒下「內湖癱瘓」！水門關大塞車　居民怨為什麼

▲山陀兒雨還沒下內湖交通癱瘓，水門關閉大塞車。（圖／ETtoday新聞雲）



記者許力方／台北報導

強颱山陀兒預計將從南部登陸，台北市政府超前部署昨（9月30日）早宣布，今天上午9時全市水門、越堤坡道「只出不進」，依規定4小時後開始拖吊，水利處今宣布，下午5時關閉全市水門、越堤坡道。未料晚間各地水門附近打結，尤其內湖下南湖大橋往汐止的堤外便道因封閉出現嚴重塞車回堵，居民抱怨連連。

新北汐止通往台北市南港的主要聯外幹道「南湖大橋」下東湖的交界口今晚出現嚴重塞車，因水門關閉交通癱瘓，車輛回堵動彈不得，不少當地居民下班卡在路上，紛紛上網抱怨「明天不放假、無風雨，然後搞成這樣」、「為什麼不等下班尖峰時間後再關水門就好」、「回家15分鐘的路開了1小時」、「根本動不了」、「山陀兒目前在高雄南南西方180公里海面上，東湖的水門已經被關上，我們是住在高雄嗎？」

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▲居民卡在路上。（圖／翻攝我是東湖人臉書社團）



事實上，北市水利處昨天上午就表示，據氣象署資料，因山陀兒逐漸接近台灣，預計今天至明天（10月2日）雨勢較為顯著，且考量上游水庫已開始進行調節性放水，如降雨量持續加劇極可能加大調節性放水，致河川水位快速上漲，可能漫淹至高灘地，因此台北市於10月1日上午9時執行全市水門及越堤坡道「只出不進」管制，並開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車。

台北市水利處今天上午9時再進一步宣布，因應山陀兒颱風來襲，且考量上游水庫已開始進行調節性放水，颱風路徑逐漸接近北部地區，未來降雨量恐持續加劇，台北市將於今天傍晚5時起陸續「關閉」全市疏散門及越堤堤坡道。然而台北市1日沒有下雨，卻於昨早就宣布今早9時水門只出不進，今傍晚5時更要關水門，會不會有些太超前？蔣萬安表示，秉持的就是預先部署，料敵從寬禦敵從嚴，絕對以確保市民朋友生命財產安全為最優先考量。