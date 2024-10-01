山陀兒颱風來襲　台水公司籲民眾蓄水備用+節約用水

▲台水屏東區處 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

「山陀兒」颱風即將侵台，台水公司屏東區管理處已成立緊急應變小組因應，為防豪雨原水濁度過高，各淨水場已加強戒備，惟仍籲請用戶及早儲水備用，並配合節約用水。颱風期間用戶如有供水問題，請撥打客服服務專線1910。

台水屏東區處表示，颱風期間，若遇停水情形時，請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。

另籲請勿將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，以免因虹吸作用導致水質遭受污染。飲用前務必請先將水煮沸，確保衛生健康。