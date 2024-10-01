沈慶京獄友竟是「知名前律師」　恐越押越精明

▲柯文哲2022年發出京華城840％容積率建照後，即與沈慶京一起出席動土典禮。（圖／鏡週刊提供，下同）

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檢廉偵辦京華城弊案至今已收押柯文哲等7被告，首波被收押的沈慶京至今仍強調沒有行賄，並持續以健康不佳為由聲請交保停押，甚至找來同舍房被羈押的牢友作證所述上吐下瀉為真。

意外的是，與沈慶京同房的獄友大有來頭，居然是台灣銘板公司前董事長劉立恩律師；畢業於台大法律系的劉名氣不小，常上節目受訪，擅長投資購併、加密貨幣、知識產權及財務金融等。

不過，劉立恩被控替詐團及地下匯兌業者洗錢，涉及金額數10億元，8月底遭收押禁見後，旋即被撤換董座職務。至於台灣銘板則是成立50年的老字號發行公司，一路跨足各類鋁質、塑膠板及銘板等產品，成為台灣唯一經認證量產金屬信用卡的製造商，後來更獲得Visa和Mastercard委託，跨足信用卡及悠遊卡製作業務。

▲朱亞虎（左）坦承行賄210萬元後遭收押，檢廉正比對他經手的其他金流。

沈慶京聲稱身體不適，但據監所出獄的收容人爆料，他生活及飲食正常，和劉立恩常聊天，「可能有在交換官司意見」，無疑讓他在禁見期間有軍師當靠山，後來劉被換房，以防沈越押越精明。

此外，沈的家人固定送藥進所，所方每天也讓他放封20分鐘運動，由於收容的人犯增加，近來又多二名新收人犯與他同舍房。近日，法院就會針對沈慶京以身體不適為由聲請停押作出裁定，不管結果如何，沈慶京行賄柯文哲的事實已在朱亞虎認罪後得到進一步確認，最後沈就算不全盤托出，也難逃司法究辦。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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