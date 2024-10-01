台東3死蝸牛粽疑「親人下毒手」　藏鏡人呼之欲出

▲檢警至金峰鄉賓茂部落勘查，追查小米粽製作過程是否遭人刻意下毒。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

專案小組會如此謹慎是因2013年發生在新北市的鹽奶案，當時三月大的女嬰緗緗因家族嫌隙，遭伯母四度在奶粉加鹽報復，導致高血鈉症，急救後併發多重器官衰竭死亡。雖然凶嫌表示只想讓女嬰拉肚子，沒想過會鬧出人命，亦無殺人意圖，但在女嬰的奶裡加料，手段殘忍，惡性重大，最高法院仍依傷害致死罪重判20年定讞。

這起小米毒粽案是否可能為鹽奶案的翻版？抑或與家族糾紛有關？或是不慎誤加農藥所致？專案小組不敢大意，仍持續追查。

鹽奶案發生時，當初女嬰家屬在民意代表陪同下召開記者會，淚訴奶粉有鹽，指控法國知名品牌奶粉鈉含量超標，政府第一時間要求該品牌奶粉下架，但檢警深入調查後大逆轉，因為只有女嬰家的奶粉鈉含量超標，且是同牌奶粉的5、60倍。

此外，女嬰過世前1個月，常因發燒及腹瀉，多次出入醫院，由於女嬰出生時一切正常，後來卻因血液中的鈉離子濃度嚴重超標，必須不斷洗腎，經過檢警周絲剝繭追查，一度懷疑千面人犯案，最後發現兇嫌因妯娌關係緊繃，竟對3月大女嬰痛下毒手犯案。

由於小米毒粽案釀成嚴重死傷，即便當初病理分析報告尚未出爐前，檢警大陣仗偵辦。果不其然，法醫所擔心台東地區檢測量能不足，主動協助檢方偵辦此案，立即調派法醫前往協助解剖遺體，並將檢體送至台北深入分析，從3名死者及9名傷者體內、血液或尿液均驗出托福松，讓案情輪廓浮現，相信真相很快就會明朗。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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