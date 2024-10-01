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蝸牛毒綜奪3命　有2人是枉死

台東地檢署會同衛福部等毒物專家至案發地點採集化驗，全案朝人為因素偵辦。（鏡新聞提供）

▲台東地檢署會同衛福部等毒物專家至案發地點採集化驗，全案朝人為因素偵辦。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台東小米粽中毒事件造成3死9傷，引發各界關注，一名重症案家屬喊話台東縣長饒慶鈴幫忙釐清，由於第一位83歲婦人中毒，若能及時通報，後續就不會造成其他人接連受害，讓中毒事態擴大，枉死其他２人。

對此，台東馬偕醫院表示，當時曾姓老婦人到院已無生命跡象，無法進一步化驗，加上當時醫生曾問家屬是否吃到不當食物，家屬表示吃了田螺、小米、芋頭，並堅稱不可能是食物中毒，患者年紀也很大，懷疑其他病痛造成死亡，因此遺體就交由家屬帶回，報請檢警相驗。

曾姓阿嬤自製的10條小米粽（圖），經化驗證實含有農藥托福松。（鏡新聞提供）

▲曾姓阿嬤自製的10條小米粽（圖），經化驗證實含有農藥托福松。院方還提到，後來陸續有其他病患送到醫院，症狀都出現全身發抖、冒汗，開始失去意識，口鼻分泌物很多，造成呼吸衰竭，詢問家屬才知道他們都吃了小米粽，朝中毒方式醫治。

此外，案發時外界一度懷疑跟蝸牛有關，不禁讓人聯想一九八五年間，金蘭醬油創辦家族第二代鍾秋桂一家人，誤信生吃蝸牛可以養生，在別墅內生食非洲大蝸牛，而感染廣東住血線蟲，導致全家幾乎滅門，進而懷疑本案的元凶可能是蝸牛內餡。

衛福部逐一化驗粽子的小米、內葉、豬肉、蝸牛及竹筍，都含托福松。（鏡新聞提供）

▲衛福部逐一化驗粽子的小米、內葉、豬肉、蝸牛及竹筍，都含托福松。

院方還提到，後來陸續有其他病患送到醫院，症狀都出現全身發抖、冒汗，開始失去意識，口鼻分泌物很多，造成呼吸衰竭，詢問家屬才知道他們都吃了小米粽，朝中毒方式醫治。

不過，患者吃過蝸牛小米粽後，到院時出現全身發抖、失去意識等症狀，而插管時口鼻分泌物很多，甚至有人呼吸衰竭而死，加上患者身上散發疑似農藥味，另有瞳孔縮小症狀，醫院立即研判是中毒，但若是蝸牛寄生蟲釀禍，通常需要幾天才會發病，病症不會來得如此迅速凶猛，因此第一時間幾乎就排除蝸牛不乾淨所致。

另有人懷疑是包裹小米粽的葉子誤用到有毒的大葉曼陀羅，不過，曼陀羅葉內含生物鹼，嚴重時確實會導致意識不清、抽搐，甚至死亡，但若是此類型中毒，瞳孔理應放大，與本案患者瞳孔縮小狀況不符。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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