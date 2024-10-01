山陀兒明午登陸「暴風圈掃全台」！豪雨襲南部　北部下最大時間曝

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風今日凌晨增強為強颱，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，山陀兒預估明天中午以後登陸台灣，暴風圈籠罩全台，各地都有雨，花東及南部防大雨或豪雨，尤其颱風中心以完整結構進入西南部，風力很強，南部民眾要特別小心，周四北部雨勢變大，可能有局部性豪雨。

▲山陀兒颱風發展為強颱，對台灣影響逐漸增加 。（圖／記者李毓康攝）

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氣象署最新觀測資料顯示，山陀兒今上午8時的中心位在高雄南南西方約220公里之處，以每小時4轉10公里速度，向北轉北北東進行，陸上警戒範圍也擴大，包含雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備。

▲山陀兒颱風陸上警戒範圍擴大 。（圖／氣象署提供）

伍婉華表示，山陀兒今天緩慢速度往北北東方向移動到陸地，強度還在增強，以完整結構在明天中午過後登陸。目前台灣附近海面風浪也增大，浪高平均5公尺以上，西南方海面也觀測到巨浪出現，明天甚至在澎湖會有長浪發生。

她提到，風力也明顯增強，山陀兒明天登陸後，直接影響到西南部地區，風力增強到平均風力1到12級，最大陣風在14級以上，風速強勁，令人擔心，南部地區民眾特別小心。

▲山陀兒預估明日登陸，南部地區慎防強風豪雨。（圖／氣象署提供）

降雨方面，伍婉華指出，東側有一波波雲系往台灣移動，目前出現每小時4、50毫米短延時強降雨。山陀兒移動速度慢，今天降雨主要在東半部、恆春半島、屏東，明天隨著颱風靠近，南部地區的雨勢變大，西北部因為一波波雲系過山，出現斷斷續續降雨，但雨勢較小、時間較短。

她說，今天東部、東南部及南部有陣雨或雷雨，東北部及中部、大台北山區有短暫陣雨或雷雨，其中東半部、恆春半島及高雄、屏東、新北山區有局部大雨或豪雨，東南部山區有局部大豪雨發生的機率。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

山陀兒預估明天登陸，伍婉華表示，明天南部雨勢變大，東半部及北部有陣雨或雷雨，中部有局部短暫陣雨或雷雨，各地易有局部大雨或豪雨，尤其東部、東南部、恆春半島及中南部、東北部山區有豪雨等級以上降雨發生。

伍婉華說，周四開始颱風逐漸向北移動，南部、東南部降雨緩和，北部雨勢開始變大，可能出現局部性豪雨，且東北季風南下，北部、東北部及馬祖氣溫下降，低溫21度，將影響到周六減弱。