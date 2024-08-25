　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

靈性生態愛地球　靈鷲山淨灘、沙雕、禪修3合1

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲淨灘夥伴開心參加靈鷲山淨灘愛地球、相揪看沙雕、體驗禪修巴士活動。（靈鷲山佛教教團）

抓住盛夏的尾巴！20多位網友不畏福隆海水浴場熱浪來襲，24 日參加靈鷲山和福容大飯店合作的「相揪看沙雕，淨灘愛地球」活動，欣賞今年「LINE FRIENDS夏日明星派對」主題的黃金沙雕。靈鷲山打造全球首座行動森林禪堂～「心和平號」禪修巴士，24、25 日也開往現場，讓大家擁抱海洋之際，體驗心寧靜的力量與森林涼爽的氣息。

愛地球的藝術創作與環保

貢寮區長柯建輝、福容大飯店總經理戴瑞宏、靈鷲山全球禪修推廣總會長黃碧玉都到場共襄盛舉，共撿拾10袋98公斤。靈鷲山以禪立宗，開山住持心道法師推動「靈性即生態」愛和平愛地球理念，他說，生態是我們共同的利益，愛生態要學習和平，而愛和平就是愛地球，心和平會影響一切，從心做起、以身體力行愛地球，用覺性的力量和智慧照顧地球、守護海洋、照護心地。
柯區長說，這次的淨灘、沙雕和禪修3合1活動，都是愛地球的體現，沙雕更是結合雕塑、文化、繪畫、建築、體能與娛樂的藝術創作，符合綠色環保、永續使用的概念，歡迎大家來貢寮走走，很感謝靈鷲山和福容大飯店一 在貢寮在地做環保的事，是愛地球最好的榜樣。

友善海洋　共創綠色未來

戴瑞宏總經理說，福隆這片沙灘是黃金沙灘，17年來，綿延3公里長的黃金沙灘，逐年創造人潮佳績，但我們要友善海洋，現在最多的垃圾是漁具，希望推廣漁具實名制，不要再隨便在海上丟漁具，也感恩靈鷲山庇佑貢寮居民，讓颱風和災難不入，人人平安。

今年沙雕主題特別與Line共同打造「LINE FRIENDS夏日明星派對」展，5月31日至10月13日熱鬧開展，超過40個卡通形象齊聚福隆沙灘，將大人小孩最愛的明星們，變成一座座的黃金沙雕，希望大家一起High整個夏天。

禪修巴士「心和平號」帶來內心的寧靜

平安禪法一分鐘，心靈淨化好推手！靈鷲山宗委廣純法師說，淨灘、靜心一舉兩得，希望「心和平號」禪修巴士開啟大家的心靈導航。現場引領民眾體驗禪修的靈鷲山寶本法師說，禪修巴士採用17噸大型寬敞的歐翼車改裝，內部以森林意象為概念，伴隨9分鐘的沉浸禪修引導，開啟一段自我寧靜之旅，感受與萬物生命的和諧共處。未來「心和平號」將行走全台城鄉，計劃定點停泊在慶典、旅遊景點，及慈善與教育活動，讓更多人有機會享受寧靜與和平。

帶著兒子女兒一起來淨灘，新店區工商婦女企管協會副會長劉瑞霞分享，能在海邊體驗森林禪修，真的是很特別的經驗，其實，愛地球不分年齡，只要身體力行，人人都是人間菩薩！每個人小小的付出，對環境生態卻是重要的一步，希望人人能有一顆疼愛地球的慈悲心，讓傷痕累累的地球得以呼吸、滋養。

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲親子和禪修巴士的看板開心合照。（靈鷲山佛教教團）

人人都是愛地球的人間菩薩

年輕男孩阿冊説，我們目睹了極端天氣事件的頻繁發生、生態系統的破壞，以及無數生物的生存受到威脅，維護自然生態，永續珍貴豐富的物種，每個人都責無旁貸。能為地球盡棉薄之力，有著小小的幸福感，希望更多人加入淨灘行列，海洋，不是塑膠的垃圾場，希望慢慢終結塑膠污染，讓海洋環境因為人類的珍愛而美麗重現。

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲淨灘夥伴在沙灘淨灘愛地球。（靈鷲山佛教教團）

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲淨灘夥伴以行動力友善地球，珍愛海洋，守護福隆的美麗海岸。（靈鷲山佛教教團）

ET快訊
快訊／高爾宣犀利趴出事！　右手當場脫臼
高雄托嬰中心爆違法超收　娃兒曝曬4hrs熱到哭！社會局開罰了
慈妹海邊脫褲被拍「小丁外露」　1.4萬人全看光
快訊／NBA「防守怪物」降臨雲豹！　桑德斯9月22日抵台
快訊／國家警報！　大雷雨狂炸新北、宜蘭
洪詩懷孕出血躺3個月！醫曾驗出寶寶基因突變　李運慶心疼淚崩
以色列百架戰機空襲　黎巴嫩居民驚醒：像世界末日！
台灣「鯨豚秀」走入歷史！　新法禁止海陸保育動物表演

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

靈性生態愛地球　靈鷲山淨灘、沙雕、禪修3合1

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

林志玲頂高學歷求職碰壁：被狠狠拒絕　力挺恩人獻聲錄導覽「免費唷！」

Mandy遭傳「10個月花汪小菲3600萬」　張蘭秀名錶回擊：在這兒呢

「要報警嗎？」支援義民祭　新竹警騎車追撞自己人

聽到鬥嘴...女鵝奶音訓爸　「那是你老婆耶」媽：沒白養

九州博弈4451萬養內鬼林明佐　洗錢基地滿滿豪車、搜3200萬名錶

靈性生態愛地球　靈鷲山淨灘、沙雕、禪修3合1

蘿拉騙8位數！蔡阿嘎去年抓包裝不知情「還原始末」　揭發不自殺聲明原因

約旦皇家航空宣布　停飛所有往返黎巴嫩首都航班

林佳龍親訪「蘭城民主館」　曝游錫堃依舊為深化台灣民主努力

不只擦防曬、撐陽傘！營養師激推6種「吃的防曬乳」

金門必收藏夕陽景點、坐擁首排海景！三角堡咖啡前身是軍事重地　

2年後會出國定居！新房家電「要買貴的嗎」　網一面倒：除非錢多

快訊／三分雨砲轟老東家雲豹　李啟瑋歸功赴韓特訓有效

快訊／高爾宣首登犀利趴出事了！　跳下欄杆「右手當場脫臼」

導演白羊出席桃影首映　揭電影《降溫告急》拍攝「挑戰淨零」

高雄托嬰中心爆違法超收！娃兒曝曬4hrs熱到哭　社會局開罰了

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

名家熱門新聞

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

7道超下飯的絞肉料理

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

別走韓《盈德凶宅》樓梯否則....

靈鷲山淨灘、沙雕、禪修3合1

顏面崩壞系AV　女優吐舌翻白眼

超市火鍋肉片變出5道美味料理

墾丁陰陽交界處藏「五行八卦陣」

《庶務二課》超級美腿發電機

未成年叛逆長子強勢繼母天雷地火

發音不標準！花生變陰莖...

更多熱門

相關新聞

全球首座　靈鷲山「心和平號」禪修巴士首航

全球首座　靈鷲山「心和平號」禪修巴士首航

靈鷲山第31屆水陸空大法會即日起至8目14日在桃園巨蛋舉行，為接引民眾體驗心寧靜的力量，打造全球首座行動森林禪堂「心和平號」禪修巴士，採用17噸大型寬敞的歐翼車改裝，內部以森林意象為概念，營造出在樹蔭下放鬆身心的氛圍，並於10日舉行首航儀式。

2024靈鷲山水陸法會啟建　宗教聯合祈生態永續

2024靈鷲山水陸法會啟建　宗教聯合祈生態永續

最大的敵人自己組團來找自己

最大的敵人自己組團來找自己

靈鷲山超人營覺知處處禪機

靈鷲山超人營覺知處處禪機

聰明是天賦仁慈是選擇

聰明是天賦仁慈是選擇

關鍵字：

瘋電影賴賴靈鷲山

讀者迴響

熱門新聞

珊珊將大迴轉！　最新路徑曝

專家警告：行李箱別亂貼　恐無法登機

墾丁6片櫛瓜賣100被轟爆！業者：蹭流量？

即／高雄大裕路知名「三角窗麵店」大火

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

中秋節發錢了！「14縣市」禮金領取條件一次看

只有那間房飄異味！朱芯儀檢查冷氣嚇瘋

以黎真的開轟了　以色列航班大亂

新婚夫妻「歐洲蜜月60天」回台離婚　一票人秒懂！

櫛瓜業者嘆「北部批貨成本高」！PTT見產地狂酸

寫真女星遭車輾過駕駛倒車再輾慘狀曝光

《好搭檔》已婚男星「讓小三懷孕」道歉了　「1分鐘謝罪」影片瘋傳

即／泰山工廠大火！火勢蔓延快燒到第4間

潛水教練「緊貼女學員」　水下脫褲手淫

DJ SODA去年夏遭襲胸性騷　日本SOD翻拍A片

更多

最夯影音

更多

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面