靈性生態愛地球　靈鷲山淨灘、沙雕、禪修3合1

文／賴芃縈 編輯整理

▲淨灘夥伴開心參加靈鷲山淨灘愛地球、相揪看沙雕、體驗禪修巴士活動。（靈鷲山佛教教團）



抓住盛夏的尾巴！20多位網友不畏福隆海水浴場熱浪來襲，24 日參加靈鷲山和福容大飯店合作的「相揪看沙雕，淨灘愛地球」活動，欣賞今年「LINE FRIENDS夏日明星派對」主題的黃金沙雕。靈鷲山打造全球首座行動森林禪堂～「心和平號」禪修巴士，24、25 日也開往現場，讓大家擁抱海洋之際，體驗心寧靜的力量與森林涼爽的氣息。

愛地球的藝術創作與環保



貢寮區長柯建輝、福容大飯店總經理戴瑞宏、靈鷲山全球禪修推廣總會長黃碧玉都到場共襄盛舉，共撿拾10袋98公斤。靈鷲山以禪立宗，開山住持心道法師推動「靈性即生態」愛和平愛地球理念，他說，生態是我們共同的利益，愛生態要學習和平，而愛和平就是愛地球，心和平會影響一切，從心做起、以身體力行愛地球，用覺性的力量和智慧照顧地球、守護海洋、照護心地。



柯區長說，這次的淨灘、沙雕和禪修3合1活動，都是愛地球的體現，沙雕更是結合雕塑、文化、繪畫、建築、體能與娛樂的藝術創作，符合綠色環保、永續使用的概念，歡迎大家來貢寮走走，很感謝靈鷲山和福容大飯店一 在貢寮在地做環保的事，是愛地球最好的榜樣。



友善海洋 共創綠色未來

戴瑞宏總經理說，福隆這片沙灘是黃金沙灘，17年來，綿延3公里長的黃金沙灘，逐年創造人潮佳績，但我們要友善海洋，現在最多的垃圾是漁具，希望推廣漁具實名制，不要再隨便在海上丟漁具，也感恩靈鷲山庇佑貢寮居民，讓颱風和災難不入，人人平安。

今年沙雕主題特別與Line共同打造「LINE FRIENDS夏日明星派對」展，5月31日至10月13日熱鬧開展，超過40個卡通形象齊聚福隆沙灘，將大人小孩最愛的明星們，變成一座座的黃金沙雕，希望大家一起High整個夏天。

禪修巴士「心和平號」帶來內心的寧靜

平安禪法一分鐘，心靈淨化好推手！靈鷲山宗委廣純法師說，淨灘、靜心一舉兩得，希望「心和平號」禪修巴士開啟大家的心靈導航。現場引領民眾體驗禪修的靈鷲山寶本法師說，禪修巴士採用17噸大型寬敞的歐翼車改裝，內部以森林意象為概念，伴隨9分鐘的沉浸禪修引導，開啟一段自我寧靜之旅，感受與萬物生命的和諧共處。未來「心和平號」將行走全台城鄉，計劃定點停泊在慶典、旅遊景點，及慈善與教育活動，讓更多人有機會享受寧靜與和平。

帶著兒子女兒一起來淨灘，新店區工商婦女企管協會副會長劉瑞霞分享，能在海邊體驗森林禪修，真的是很特別的經驗，其實，愛地球不分年齡，只要身體力行，人人都是人間菩薩！每個人小小的付出，對環境生態卻是重要的一步，希望人人能有一顆疼愛地球的慈悲心，讓傷痕累累的地球得以呼吸、滋養。

▲親子和禪修巴士的看板開心合照。（靈鷲山佛教教團）

人人都是愛地球的人間菩薩



年輕男孩阿冊説，我們目睹了極端天氣事件的頻繁發生、生態系統的破壞，以及無數生物的生存受到威脅，維護自然生態，永續珍貴豐富的物種，每個人都責無旁貸。能為地球盡棉薄之力，有著小小的幸福感，希望更多人加入淨灘行列，海洋，不是塑膠的垃圾場，希望慢慢終結塑膠污染，讓海洋環境因為人類的珍愛而美麗重現。

▲淨灘夥伴在沙灘淨灘愛地球。（靈鷲山佛教教團）

▲淨灘夥伴以行動力友善地球，珍愛海洋，守護福隆的美麗海岸。（靈鷲山佛教教團）