▲全球首座行動森林禪堂，靈鷲山「心和平號」禪修巴士首航

▲靈鷲山「心和平號」禪修巴士首航。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

靈鷲山第31屆水陸空大法會即日起至8目14日在桃園巨蛋舉行，為接引民眾體驗心寧靜的力量，打造全球首座行動森林禪堂「心和平號」禪修巴士，採用17噸大型寬敞的歐翼車改裝，內部以森林意象為概念，營造出在樹蔭下放鬆身心的氛圍，並於10日舉行首航儀式。

靈鷲山開山住持心道法師說：「心和平，世界就和平。」禪修巴士因此命名為「心和平號」，伴隨大自然的聲響，在9分鐘的沉浸禪修引導下，可以安坐在禪修巴士內，彷彿徜徉在自然的懷抱中，沉澱自我，開啟一段自我寧靜之旅。

首航儀式10日在桃園市政府體育局1樓大廳舉辦，由靈鷲山佛教教團監院廣純法師、桃園市政府副秘書長賴淑華、贊助企業代表特力集團總裁何湯雄敲鑼後正式展開。

廣純法師說，禪修巴士是一個讓人在喧囂的都市中體驗寧靜的創舉，藉由寧靜下來，找到身心安頓的力量。內心回歸和諧，才能夠體認人類與生態是生命共同體的關係，進而尊重宇宙萬物，才有機會達成生態永續的願景，這即是心道法師倡導從靈性出發、守護生態的「靈性生態」理念。希望「心和平號」這個行動力十足的平台，將理念傳遞給更多人，藉此開啟民眾心靈的導航，為世界播撒和平的種子，為生態永續護航，更呼應心道法師「靈性即生態」理念。

參加首航、上車體驗的敏盛資產管理公司董事長張長榮說，禪修巴士是一個就近接觸禪修的管道，很好的靜心方法，但他還是推薦有機會上靈鷲山體驗，將有更多的收穫。

禪修巴士將巡迴全台，定點停泊邀請民眾上車體驗，8月10、11日在靈鷲山水陸法會期間，停泊桃園巨蛋旁桃園市體育局前空地；8月24、25日，第二站將開到福隆沙雕季停泊，廣邀遊客上車體驗。未來計劃出現在慶典活動、旅遊景點及慈善與教育活動，讓更多人有機會享受寧靜與和平。