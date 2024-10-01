網路狂人都在用！光線超載有對策「挑對葉黃素」讓你亮澤有神，遠離乾苦人生

▲台灣低頭族電腦或手機使用時間平均長達7小時以上，晶亮防護僅靠抗藍光保護膜絕對不夠。（圖／桂格康研家提供）

消費中心／綜合報導

根據國外科技網站Electronicshub分析統計，台灣低頭族電腦或手機使用時間平均竟長達7小時以上，電子產品的光源隨時需要留意，晶亮防護僅靠抗藍光保護膜是不夠的。因此我們在日常生活中需要更加注意，適當休息和保養不僅有助於舒服感，還能提高生活質量和工作效率。

▲電子產品重度使用者好評「晶亮舒服」有感。（圖／桂格康研家提供）

連他們都在用！電子產品重度使用者好評「晶亮舒服」有感升級葉黃素

長時間使用數位設備，雖然多數人常提醒自己使用區間要適當休息、調整姿勢或進行局部按摩，但其實從日常補充保健品才能真正感受到效果。3C達人勞倫斯就推薦了桂格康研家的葉黃素膠囊，他表示：「我平時電腦手機不離身，近期工作時頻繁感覺糊糊地，從此對於日常保養我不敢掉以輕心，不想等出了問題再來乾著急。」他提到，「桂格康研家葉黃素膠囊主打擁有95%高純度玻尿酸*，小分子吸收快，並每份添加20 mg葉黃素與4 mg玉米黃素是美國國家級機構建議的5:1黃金比例，吸收效率提升23%的游離型葉黃素，能輕鬆補充每日所需，一天一顆就能提供守護。」使用近2個月後，勞倫斯驚喜地發現，潤澤感和舒服感提升，工作時也較為輕鬆。他提醒粉絲們，保養屬於累積制，需要持續補給才能看到效果。

▲3C達人勞倫斯平時電腦手機不離身，使用桂格康研家葉黃素膠囊近2個月後驚喜發現，潤澤感和舒服感提升，工作時也較為輕鬆。（圖／lawrencelove3c提供）

另一位長時間使用電腦的實況主諾斯，經過6週的使用後也感受到明顯不同。他說：「桂格康研家的葉黃素擁有95%高純度玻尿酸*，也覺得「潤護雙專利加持」聽起來很威！我都將它放在電腦前，提醒自己每天吃一顆，不再昏昏沉沉，心裡也跟著滋潤起來，舒服感都提升了。」讓他在工作、拍片和遊戲中都能更輕鬆過關。

▲實況主諾斯每天提醒自己要吃一顆桂格康研家葉黃素膠囊，最大的心得就是潤澤有感，舒服感都提升了。（圖／Hypnox9980922提供）

攝影師Shiang表示，攝影棚內的閃光燈、打光燈以及外拍時的太陽光，「最近發現拍攝過程中容易感覺不舒服，中間短暫休息的頻率也增多，進而影響到拍攝進度。」此外、攝影師也要用電腦進行照片後製，長時間專注在畫面上，也很容易因此有不舒服感。「桂格康研家葉黃素膠囊除了有玻尿酸、魚油、枸杞可以提升亮澤感受，還有維生素A讓我在暗處也能晶亮有神，大概使用4～6週後，感覺似乎不再吃力，工作時也有回到較好的狀態及效率，讓每個鏡頭下的瞬間更加完美，最棒的是可以準時收工！」

▲攝影師Shiang大讚桂格康研家葉黃素膠囊，讓他回到較好的工作狀態及效率，也讓每個鏡頭下的瞬間更加完美。（圖／swallows travelling提供）

「潤澤提升＋晶亮有神」專利效果讓眼科醫師也驚豔

桂格康研家的葉黃素還獲得眼科醫師林俊佑的推薦。他指出，這款產品擁有95%高純度玻尿酸和游離型葉黃素吸收+23%，加上三項國際專利製程，確保吸收效果更好配方中還添加了促進新陳代謝的枸杞及含有EPA和DHA的魚油，並有維生素A保持住狀態，在暗處也能晶亮有神。無論是3C達人、上班族、攝影師，或其他不同光線的工作者，都能維持晶亮舒服，效率提升，生活無憂，從此擺脫乾瞎忙。

現在全台大樹藥局、屈臣氏、康是美、等實體通路及MOMO、佳格健康GO官網都買得到。

桂格官方直營佳格健康Go，首購再享7折：https://stdfoods.cc/6eumw5

▲桂格康研家葉黃素。（圖／桂格康研家提供）

*來自流行鏈球菌發酵物(含透明質酸鈉)

關鍵字：葉黃素推薦 、游離型葉黃素、玻尿酸葉黃素、康研家葉黃素膠囊、桂格康研家