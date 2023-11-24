▲▼【廣編】杜德偉來台拍攝「桂格康研家」代言人廣告　分享60歲維持靈活行動力三大秘訣

▲杜德偉擔任桂格全新行動力保健食品「桂格康研家」代言人。

【廣編特輯】

現年60歲的亞洲舞王杜德偉，正在兩岸三地舉辦他的個人巡迴演唱會《杜德偉Get Up起來世界巡迴演唱會》，日前悄悄來到台灣拍攝桂格全新行動力保健的食品「桂格康研家」代言人廣告，親口證實明年2024也將帶著演唱會來到台北。他表示現在60歲的他要應付高強度的表演活動，保持靈活行動力的三大秘訣是：充分休息、均衡飲食、固定運動，飲食透過額外保養行動力的食品讓他更能輕鬆應付高強度的表演，小小一顆口味佳適合全家大小。而桂格對於他來說就像老朋友一樣的情誼一同成長，從小第一口吃的燕麥就是桂格，到現在60歲可以代言「桂格康研家」行動力保健的食品更是意義重大。

杜德偉來台親自分享：年紀不年輕卻要完成表演過程樓梯的上下以及舞蹈動作，是一件不容易的事情，如何讓自己的體態能夠維持優美是自己非常在意的事情，根據自己經驗保持靈活行動力的三大秘訣是：充分休息、均衡飲食、固定運動。為了因應密集的巡迴演出，杜德偉每星期都投入2至3天的體能訓練，加上桂格康研家的保養，就能呈現舞台上完美的勁歌熱舞。

杜德偉透露將在2024年帶著演唱會再次與台灣歌迷相見，不僅為樂迷帶來期待已久的演唱會，也將透過桂格康研家的代言，分享靈活行動力保健訣竅，成為今年娛樂圈最閃亮的焦點。