掏空遠航逾35億！張綱維判15年　合庫前3要角被控施壓超貸均無罪

▲民航局2023年依判決強制拆除遠航在台北航空站內的大樓，遠航前董事長張綱維（前左）揪「搶救遠航行動聯盟」到場表達抗議，媒體人璩美鳳（前右）聲援幫他拿大聲公 。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

遠東航空前董事長張綱維被控任內掏空遠航35.8億餘元、涉犯背信、偽造文書等罪嫌，曾被羈押350天後交保1億元，出庭不認罪，台北地院審理4年，今（30日）判他14年徒刑、外加1年徒刑得易科罰金，同案被起訴的時任合作金庫董事長廖燦昌、副總經理黃伯川與協理陳世卿，均獲判無罪，可上訴。

本案源於現年54歲的張綱維，2009年以名下樺福建設集團入主因財務危機而重整的遠航，並於2011年4月18日復飛，但2019年12月12日，遠航無預警宣布隔天起停止所有營運，包含售票與飛航，造成上千位旅客權益受損、還有旅客滯留海外。

▲遠航2019年12月無預警停飛，被民航局罰鍰、廢照與註銷航權。（圖／記者李毓康攝）

此舉衝擊當時即將開始的春節疏運計畫，民航局緊急協調其他航空公司支援，避免旅客遭丟包。張綱維一度關機失聯，由遠航對外公佈他的「遺書」，聲稱受不景氣影響而虧損擴大，加上他被詐欺集團詐騙、自己墊款9億元仍無法補破洞，願「一死謝罪」但死不瞑目等。

檢方介入調查發現，張綱維根本沒足夠財力與引進資金能力，卻涉做不實重整計畫，隱瞞借鉅額高利貸打腫臉充胖子實情，假裝完成遠航復飛所需的增資，再美化營運財報矇騙主管機關，私下卻將樺福集團約13億元債務，轉嫁遠航承受。

▲民航局2023年依判決拆除台北航空站內的遠航大樓。（圖／民航局提供）

張綱維接著於2016年以遠航名義向合庫貸款22億餘元，拿到錢仍挪用於償還樺福等公司的債務，並把樺福蓋在北市小坪頂地區一批賣不掉的「爛尾樓」，過戶給遠航當成樺福集團已歸還約30億元給遠航，另靠作帳虛增收入掩飾財報赤字。

檢方2020年偵辦時發現張綱維違反限制住居命令，又搬移個人財產、籌錢安頓親屬，有脫產企圖落跑跡象、趕緊聲押禁見防逃，張從同年4月2日起被收押禁見到隔年（2021年）3月17日，才獲准交保現金8000萬元外加律師個人擔保2000萬元。

檢方2020年7月30日起訴張綱維等10人涉犯背信、偽造文書等罪嫌，張交保時自稱無辜，強調遠航是他獨資，「說我犯罪，我掏空我自己的錢、我詐欺我自己，我侵占我自己？被害人就是我？到底是鬼打牆、搞不清楚怎麼回事！」更說他在押期間，遠航「飛機一架幾億元，被幾百萬元當成廢鐵垃圾賣掉」等語。

張綱維並動作頻頻，打官司要求撤銷民航局對遠航罰鍰300萬元、廢照與註銷航權等處分，但都敗訴確定，遠航還因持續佔用台北航空站機庫等土地不歸還，被判須賠民航局7868萬餘元，去年（2023年）10月民航局依判決強制拆除遠航在台北航空站的建物，張率眾到場丟雞蛋抗議。

北院審理本案認為，張綱維誤導法院裁定遠航重整完成，其實是借民間月息2%到4%的高利貸出資入主遠航，把借款本息轉嫁遠航承擔，等於憑空取得遠航股權，又虛增收入加上挪用銀行貸款資金，使遠航財務更加惡化，「實際上就是掏空遠航」。

北院今依背信、業務侵占、偽造文書等罪，判張綱維14年徒刑、外加1年徒刑得易科罰金，時任遠航副董事長鄭晴文判刑3年、另8月徒刑得易科罰金；時任遠航主辦會計人員陳建州判刑1年3月、得易科罰金。

北院並預先裁定張綱維從今年7月17日起，延長限制出境、出海8月，維持每天向住處轄區派出所報到的要求。張以照顧病母、陪伴年幼子女等理由聲請減為每周報到1次，法官不准。張與女藝人韋汝曾在峇里島結婚，在台灣沒登記，2人育有1子。

▲廖燦昌背起訴擔任合作金庫董事長期間，涉施壓部屬超貸給遠航，一審獲判無罪。（圖／資料照）

至於廖燦昌等人本案被控施壓當時合庫部屬，違反授信規定核准超額貸款給遠航，涉犯《銀行法》等罪嫌。法官審理認為合庫沒高估遠航擔保品價值，遠航當時的聯徵資料也看不出異常，且因遠航剛完成重整，合庫進行1個多月徵信作業才通過，並收取較高利息。

法官認為本案合庫承辦人所稱「有壓力」，是因需估價擔保品眾多、作業時間過於緊迫加上遠航所提資料不齊全，並非來自廖燦昌等人施壓，據此判廖、黃伯川與陳世卿及另4名合庫職員與承辦人均無罪。

廖燦昌於本案被起訴前，2019年獲時任閣揆蘇貞昌拔擢為第一金控與第一銀行董事長，黃伯川也升任土地銀行董事長，陳世卿擔任合庫總經理。廖因本案請辭，黃、陳隔年（2021年）3月因任滿或屆齡請辭。北院另案判決遠航與張綱維、樺福集團所屬公司，須歸還5億餘元貸款外加利息給合庫，仍在纏訟。