全台SRF體檢「14家將退場」　環境部：將加嚴戴奧辛排放標準

▲環境部長彭啓明說明SRF目的在「以廢轉能」，要經過純化去除雜質，再經過均質化轉製成好的固體再生燃料。（圖／環境部提供）



文／中央社

環境部進行SRF製造及使用廠體檢，製造廠中有30%至48%待加強，另有6%使用廠待加強，其中2成（14家）廠商將退場，環境部年底也將加嚴SRF使用廠的重金屬、戴奧辛標準。

SRF（固體再生燃料）使用爭議不斷，環境部6月籌組「SRF營運體檢輔導團」訪視全台製造及使用廠，並於今天召開記者會公布體檢報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部資源循環署署長賴瑩瑩指出，這次體檢邀請廢棄物處理技術、廢棄物運作管理、空氣污染防制及環境檢測等各方面的專家學者共同參與，針對全台66家業者，包含48家製造廠、18家使用廠就廢棄物管理、進廠管理、設備管理及產品管理等面向進行輔導。

根據體檢結果，48家製造廠中多以中小型企業為主，製造的SRF型態包含粒狀與散狀，當中僅1家沒有裝設必要純化、均質化設備，而全部製造廠的產品都符合產品品質標準。

不過，在產品流向銷售部分，有18家製造廠未確實申報銷售流向、1家完全沒有申報銷售流向；在銷售對象上，有29家符合直接售予使用者的規定，有11家未直接銷售給使用者，另有8家至今尚未銷售。

至於使用廠，賴瑩瑩表示，使用廠多以大型企業為主，主要行業別以造紙業為主，另有水泥業、電力供應業等，而使用廠燃料多以燃煤為大宗，歷年的定期檢測結果顯示，氮氧化物跟硫氧化物都符合排放標準，但是今年稽查戴奧辛排放時，合格家數為75%。

賴瑩瑩表示，綜合委員意見以及4大面向體檢結果，製造廠有52%至70%符合、30%至48%待加強，使用廠則有9成以上符合，僅6%待加強。

賴瑩瑩指出，經過這次體檢，約有2成（14家）SRF廠商將退出SRF市場，其中自願退出的有4家，其中2家製造廠因SRF非其主要的營運產品已規劃取消相關製程、2家使用廠因改用其他燃料已規劃取消使用SRF；也有10家SRF製造廠由於其廢棄物性質單純、再利用技術也較成熟而將轉型。

賴瑩瑩也表示，後續將依據SRF體檢報告結果，在年底提出SRF管理辦法，規劃方向包括新增網路申報項目、建立第三方驗證制度、CCTV設置查看等，而對於SRF使用廠空氣污染排放的重金屬、戴辛，未來也將統一採最嚴格的大型焚化爐標準，並加測戴奧辛前驅物等，也將於年底提出白皮書。

環境部長彭啓明今天也特別出席記者會，親自手持SRF說明「什麼是好的SRF品」。

彭啓明指出，SRF目的在「以廢轉能」，但是即使是非有害、適合燃燒的廢棄物，如果性質混雜仍然無法製成好SRF，只有經過純化去除雜質，再經過均質化轉製成SRF，提供SRF使用廠作為燃料使用才是好的固體再生燃料。

彭啓明也強調，現行法規雖然完整但不完美，體檢只是追求完美的第一步，未來環境部加嚴SRF使用廠空污排放標準後雖有2成廠商將退場，留下來的SRF廠商勢將注入更多心血與投資，「但這不是增加企業的成本，而是增加台灣的資產。」