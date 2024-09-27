　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台SRF體檢「14家將退場」　環境部：將加嚴戴奧辛排放標準

▲▼環境部長彭啓明親自說明SRF目的在「以廢轉能」，要經過純化去除雜質，再經過均質化轉製成好的固體再生燃料。（圖／環境部提供）

▲環境部長彭啓明說明SRF目的在「以廢轉能」，要經過純化去除雜質，再經過均質化轉製成好的固體再生燃料。（圖／環境部提供）

文／中央社

環境部進行SRF製造及使用廠體檢，製造廠中有30%至48%待加強，另有6%使用廠待加強，其中2成（14家）廠商將退場，環境部年底也將加嚴SRF使用廠的重金屬、戴奧辛標準。

SRF（固體再生燃料）使用爭議不斷，環境部6月籌組「SRF營運體檢輔導團」訪視全台製造及使用廠，並於今天召開記者會公布體檢報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部資源循環署署長賴瑩瑩指出，這次體檢邀請廢棄物處理技術、廢棄物運作管理、空氣污染防制及環境檢測等各方面的專家學者共同參與，針對全台66家業者，包含48家製造廠、18家使用廠就廢棄物管理、進廠管理、設備管理及產品管理等面向進行輔導。

根據體檢結果，48家製造廠中多以中小型企業為主，製造的SRF型態包含粒狀與散狀，當中僅1家沒有裝設必要純化、均質化設備，而全部製造廠的產品都符合產品品質標準。

不過，在產品流向銷售部分，有18家製造廠未確實申報銷售流向、1家完全沒有申報銷售流向；在銷售對象上，有29家符合直接售予使用者的規定，有11家未直接銷售給使用者，另有8家至今尚未銷售。

至於使用廠，賴瑩瑩表示，使用廠多以大型企業為主，主要行業別以造紙業為主，另有水泥業、電力供應業等，而使用廠燃料多以燃煤為大宗，歷年的定期檢測結果顯示，氮氧化物跟硫氧化物都符合排放標準，但是今年稽查戴奧辛排放時，合格家數為75%。

賴瑩瑩表示，綜合委員意見以及4大面向體檢結果，製造廠有52%至70%符合、30%至48%待加強，使用廠則有9成以上符合，僅6%待加強。

賴瑩瑩指出，經過這次體檢，約有2成（14家）SRF廠商將退出SRF市場，其中自願退出的有4家，其中2家製造廠因SRF非其主要的營運產品已規劃取消相關製程、2家使用廠因改用其他燃料已規劃取消使用SRF；也有10家SRF製造廠由於其廢棄物性質單純、再利用技術也較成熟而將轉型。

賴瑩瑩也表示，後續將依據SRF體檢報告結果，在年底提出SRF管理辦法，規劃方向包括新增網路申報項目、建立第三方驗證制度、CCTV設置查看等，而對於SRF使用廠空氣污染排放的重金屬、戴辛，未來也將統一採最嚴格的大型焚化爐標準，並加測戴奧辛前驅物等，也將於年底提出白皮書。

環境部長彭啓明今天也特別出席記者會，親自手持SRF說明「什麼是好的SRF品」。

彭啓明指出，SRF目的在「以廢轉能」，但是即使是非有害、適合燃燒的廢棄物，如果性質混雜仍然無法製成好SRF，只有經過純化去除雜質，再經過均質化轉製成SRF，提供SRF使用廠作為燃料使用才是好的固體再生燃料。

彭啓明也強調，現行法規雖然完整但不完美，體檢只是追求完美的第一步，未來環境部加嚴SRF使用廠空污排放標準後雖有2成廠商將退場，留下來的SRF廠商勢將注入更多心血與投資，「但這不是增加企業的成本，而是增加台灣的資產。」

ET快訊
小林製藥紅麴劇毒！日本百人死亡　台灣55消費者提告求償1.6
楊繡惠被罵賤「男星認常掛嘴邊」！　緩頰：文字認知不同
快訊／客運校車連環奪命　陳世凱下令祭3措施
快訊／4縣市大雨特報！
賣壓湧現！下修開價　「這2都」最兇猛
案場來人腰斬　建商喊話自住客：最佳賞屋時機到
依依直播淚駁「離婚不顧3子」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

43年彰化縣府列「危樓」　 10／1動工550天補強...留2門通行

客運校車連環奪命　陳世凱下令祭3措施：增加路口稽查

怎判定女生色不色？過來人秒回「勁爆1點」：要多色有多色

快訊／4縣市大雨特報！對流雲系旺盛「雨勢強襲」最新警戒區域曝

話到嘴邊卻忘詞？大腦老化、記憶下降...專家提「6大要訣」助減緩　

全台SRF體檢「14家將退場」　環境部：將加嚴戴奧辛排放標準

父從小不做這事！他長大照顧父卻被說「不孝」　網力挺：別被情勒

南投國姓全國咖啡賽成績揭曉　現場分享五強精品咖啡風味

婆婆贊助頭期款買房「什麼都沒過問」　網一看讚爆：好好珍惜孝順

她驚見衣櫥「跌落神壇1服飾」！一票人點頭：現在穿很羞恥

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

坤達遭邰智源退出《木曜》至今沒聯絡「沒再發我」

雲林國道3死1傷追車畫面曝　時速190km一路高速狂飆

乳牛貓被媽撫摸翻肚撒嬌　換爸牠秒「喵聲尖叫」XD

Alan開敞篷車帶陳喬恩兜風　她包緊緊遭老公吐槽XD

棒棒堂合體「大家狂置入副業」XD　威廉喬到白髮..敖犬：不是為了錢！

43年彰化縣府列「危樓」　 10／1動工550天補強...留2門通行

客運校車連環奪命　陳世凱下令祭3措施：增加路口稽查

怎判定女生色不色？過來人秒回「勁爆1點」：要多色有多色

快訊／4縣市大雨特報！對流雲系旺盛「雨勢強襲」最新警戒區域曝

話到嘴邊卻忘詞？大腦老化、記憶下降...專家提「6大要訣」助減緩　

全台SRF體檢「14家將退場」　環境部：將加嚴戴奧辛排放標準

父從小不做這事！他長大照顧父卻被說「不孝」　網力挺：別被情勒

南投國姓全國咖啡賽成績揭曉　現場分享五強精品咖啡風味

婆婆贊助頭期款買房「什麼都沒過問」　網一看讚爆：好好珍惜孝順

她驚見衣櫥「跌落神壇1服飾」！一票人點頭：現在穿很羞恥

43年彰化縣府列「危樓」　 10／1動工550天補強...留2門通行

引退賽拚150勝「全力以赴」　潘威倫：希望結局是好的

楊繡惠被罵賤「男星認常掛嘴邊」！　緩頰發聲：文字認知不同

吃小林製藥紅麴傷腎卻被冷漠對待　消保協會提55人團訟求償1.68億

客運校車連環奪命　陳世凱下令祭3措施：增加路口稽查

「飛鷹三姝」裘海正不捨方文琳罹癌！　發文哀：看臉書才知她的辛苦

怎判定女生色不色？過來人秒回「勁爆1點」：要多色有多色

快訊／4縣市大雨特報！對流雲系旺盛「雨勢強襲」最新警戒區域曝

全台各縣市「好孕專車」PK　網推這縣市「一生好運卡」超讚

鄰居是竊賊「搬光值錢物品」被屋主撞見　反嗆：這你家？

丹妃各種比愛心連擊＞＜❤️　荷律跟著做變可愛表情包

生活熱門新聞

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

颱風最快今晚生成！下周二、三最接近　不排除侵台

網狂問颱風假！天氣粉專曝4警戒區「暴風圈籠罩機率高」

回收水桶裝酸辣湯　八方雲集：該分店終止加盟

她失戀飛日本！「幫閨蜜代購」犯1大錯

回到家就狂摸胸！男友「還要摸著睡」她納悶

準「山陀兒」最快周日發海警　暴風圈可能觸陸「2地首當其衝」

快訊／國家警報大響　大雷雨轟3地「暴雨警戒區出爐」

墾丁旅遊海報「薄紗妹險露點」　平台回應了

「準山陀兒」颱風生成有可能海警！　速度緩慢對台影響加劇

為了Type-C換新機「選iPhone 15還是16？」

桃花炸裂！10月愛神專寵3星座

奶奶吃素「卻選海產店慶生」　客：修行毀了

更多熱門

相關新聞

碳費基金人人覬覦　引爆資源爭奪

碳費基金人人覬覦　引爆資源爭奪

從邱部長「背刺」彭部長的事件推測，未來想必會有更多單位向彭部長施壓、爭取碳費基金經費，期盼部長能夠頂住壓力。台灣好不容易碳費政策要上路，若碳費制度、碳費基金減碳成效不佳，將可能影響未來社會支持環境部近一步推動總量管制與交易的能量，彭部長不可不慎。

制定碳費應務實　而非「愛惜羽毛」

制定碳費應務實　而非「愛惜羽毛」

彭啓明：台灣電價相對便宜　是否調漲尊重專業

彭啓明：台灣電價相對便宜　是否調漲尊重專業

綠通膨是排碳大戶想少繳費的藉口

綠通膨是排碳大戶想少繳費的藉口

創造足夠誘因　激勵企業自主減量

創造足夠誘因　激勵企業自主減量

關鍵字：

環境部SRF廠商退出環境檢測燃燒廢棄物

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態

最快今晚成颱！　V型迴轉貼「台灣東部」暴風圈掃台

楊繡惠言退事態嚴重華視不忍再度發聲明

單親媽餓死女嬰　12字自介「別怕22K」超諷刺

小楊哥玩完！公司被罰3億元「責令停業」

台23歲裸模被澳海關攔　簽證吊銷淚崩

驚悚畫面曝！29歲女騎士閃臨停車遭輾斃

快訊／「燕子」颱風生成了　最新路徑出爐

高雄驚傳電池起火　鄰崩潰：燒4次了

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」

前啦啦隊豆芽「直接點名陳致遠」

即／今彩539開出8注頭獎　每人分得300萬

抖音處罰小楊哥　三隻羊旗下帳號全停播

撞擊瞬間曝光！校車「從後追撞」女騎士當場慘死

家屬爆女大生最初只斷臂還能求救　司機竟補油門

更多

最夯影音

更多

家屬爆內幕！女大生最初只斷臂　「還能求救...巨業司機竟補油門」

楊繡惠直播大哭：罵賤，我吞不下去！　不敢當面回嘴徐乃麟「我不是唐從聖」

坤達遭邰智源退出《木曜》　認至今沒聯絡「沒再發我」

高雄狠母獨留4月大女嬰餓死　媽摔車她急衝下樓關心超諷刺

獨／楊繡惠封殺《衝衝衝》內幕 徐乃麟怒反擊 ｜20240926 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面