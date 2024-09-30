拍照留念畫面曝！F1賽車燒胎痕保存到明天　2天吸150人衝現場　

▲警方統計到今天為止，有150人次到場拍照留念。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

紅牛車隊28日在台中市舉辦「Red Bull Showrun」展演，由日籍F1賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）在惠中路、市政路口留下的燒胎痕跡，市長盧秀燕宣布要保留3天，讓民眾可以拍照留念。據統計截至今日（30）為止，已有150人次前往現場留影，而燒胎痕「保存期限」只到明天，想要紀念的民眾可得好好把握最後一天。

亞洲紅牛車隊展演上週六吸引6萬人次到場參觀，F1現役賽車手角田裕毅駕駛冠軍車RB8，在現場表演繞圈、燒胎，在現場留下多道車痕。盧秀燕在活動結束後表示，燒胎痕跡為城市光榮偉大的印記，印記會維持3天，也就是燒胎痕將留到10月1日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼F1展演湧入逾6萬人次狂拍，盧秀燕表示，燒胎甩尾痕跡保留3天，供車迷拍照。（圖／台中市政府提供）

轄區第六警分局統計，自昨日起至今日中午，約有150位民眾前往惠中路及市政路口，觀看或是拿起手機與燒胎痕合影紀念。

▲▼員警在場維護交通秩序 。（圖／民眾提供）



警方說，為讓民眾可安心、安全在現場拍照紀念，已規劃員警在場維護交通秩序，並呼籲民眾，由於路口車流量大，勿擅闖車道，造成自己與用路人有安全之虞。