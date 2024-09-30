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山陀兒直撲來勢洶洶！台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了

▲山陀兒來勢洶洶！台中有無可能放颱風假，盧秀燕回應了。（圖／記者游瓊華攝）

▲山陀兒來勢洶洶！台中有無可能放颱風假，盧秀燕表示，有任何狀況，市府會隨時對外發布訊息。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

中度颱風山陀兒來勢洶洶，台中市長盧秀燕表示，氣象專家預估山陀兒是「中颱中的強颱」，風雨可能不小，尤其「山陀兒」經過巴士海峽之後，目前離高屏地區非常近，現在的路線還沒完全確定，很擔心「山陀兒」如果從台灣海峽上來的話，對中部地區可能會有很大影響，有任何狀況，市府會隨時對外發布訊息。

盧秀燕指出，市府前兩天就已開始密切注意「山陀兒」颱風的動向，並進行相關整備工作；目前台中市有5座大型抽水站及5座臨時抽水站，水利局都已準備就緒，另還有241台移動式抽水機；另外，今早8時起，全市區公所已開始發放沙包，如有需要的民眾可以領取。

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盧秀燕表示，根據中央氣象署發布的資料，颱風雖然還沒有到中部地區來，不過因外圍環流的影響且颱風路徑持續偏西，如果從台灣海峽北上的話，對中部地區會有很大影響。因此高美濕地露營區，從今天開始到10月4日，預防性閉園五天。此外，台中市各大風景區，未來若停班課的話也會封閉，台中市災害應變中心將隨時觀察颱風動向，並與中央氣象署持續密切聯繫，請市民朋友不能掉以輕心，一定要做好防颱準備。

至於台中有無可能放颱風假？盧秀燕表示，有任何狀況，市府會隨時對外發布訊息。

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