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割頸案「乾哥乾妹」挨批輕判　新北院：2人「已漸能覺察反省」

▲▼校園割頸案昨（9日）依殺人罪嫌起訴涉案的「乾哥乾妹」，被害家屬今發聲了 。（圖／石一佑提供）

▲新北校園割頸案遇害男學生的父母，透過現任新北市議員石一佑（中）發聲，努力為兒子討公道 。（圖／石一佑提供）

記者黃哲民／台北報導

新北地院少年法庭審理涉犯國三男學生割頸命案的「乾哥乾妹」，今（30日）依殺人罪判持刀行凶的15歲郭姓乾哥9年徒刑、惹起事端的15歲林姓乾妹8年徒刑，挨批有輕判殺人暴行之嫌，但判決理由指出，2人適用未成年人減刑事由，且審理期間「已漸能覺察而反省自身過錯及不當言行」，希藉由較長期的矯正處遇，導正2人偏差觀念與行為，本案可上訴高院二審。

新北院提供的少年法庭判決理由指出，本案「乾哥乾妹」誤認暴力得以解決紛爭，在本不應有任何暴力發生的校園內犯下本案，嚴重危害校園安全，且造成被害人寶貴生命消逝，被害人雙親痛失摯愛，產生永遠無法抹滅的巨大傷痛，檢察官及被害人家屬均請求從重量刑。

但考量「乾哥乾妹」家庭狀況、智識程度、犯罪動機目的與下手程度、方式等情狀，不僅符合《刑法》第18條第2項「14歲以上未滿18歲人之行為，得減輕其刑」的減刑事由，且2人被收容、羈押於少年觀護所期間，分別經多次諮商、晤談後，「已漸能覺察而反省自身之過錯及不當言行」。

▲▼校方在校內設置追思小站，學生寫下祝福小語，句句惹人鼻酸 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲國三男學生在校內遭同學割頸身亡，校方在校內設置追思小站，師生寫下祝福小語，句句惹人鼻酸 。（圖／記者戴上容翻攝）

法官認為本案「乾哥乾妹」仍需時間學習及調整，參考司法院量刑資訊系統內相關實務類似案例的量刑，有必要藉由較長期的機構矯正處遇方式，以加強、調整被告2人的身心狀態健全，並教育及導正被告2人的偏差觀念與行為，本案可上訴高院二審。

本件案情備受大眾矚目，一審判決結果挨批有輕判殺人暴行之嫌，遇害男學生的父母今痛訴司法完全向加害者一方傾斜、「難道我們的司法認為人命不值錢？」、「台灣法律是由他們這些惡毒之人擺弄的嗎？」，男學生父母認為《少年事件處理法》應該是要保護那些犯小錯之人、而非一視同仁，「難道那兩個凶手犯的錯，就該由我們乖巧懂事的孩子來承擔嗎？」

《刑法》第271條殺人罪法定刑為死刑、無期徒刑與10年以上徒刑，同法第63條規定未滿18歲人犯罪，不得處死刑或無期徒刑，本刑為死刑或無期徒刑者，減輕其刑；而同法65條規定，無期徒刑減刑後為20年以下、15年以上徒刑。

此外，因少年事件處理著重保護、矯治，少年犯判刑定讞後，執行1/3即有機會申請假釋，少年犯的服刑地點為矯正署位於高雄燕巢的明陽中學，屬於少年矯正學校。

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