4月大女嬰遭狠母棄置8天餓死　無緣生父再見女兒已成冰冷遺體

▲4月大女嬰遭狠母棄置8天餓死，無緣生父低調認嬰屍。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市大社區陳姓女子中秋節前夕離家，獨留4個月大的小女兒在租屋處，23日返家後發現女兒身軀發黑躺在嬰兒床上，已明顯死亡。檢方今上午11點進行解剖查明女嬰死因，生母陳女頭戴安全帽現身認屍，不發一語，而生父收到檢方通知也低調到場，但沒有多作表示。

▲餓死4月女嬰，狠母現身高雄殯儀館。（圖／記者吳世龍翻攝）

4月大女嬰遭餓死案爆發後，引發社會關注，據了解，31歲陳女2年內分別跟不同男子未婚生下2名幼女，大女兒1歲半、小女兒僅4個月大，但都僅由她一人扶養。

針對女嬰是否遭餓死，檢方今上午11時解剖遺體，查明真正死因。陳姓生母今在檢警押解下「頭戴安全帽」到場認屍，面對現場被質疑「為何會活活餓死女嬰」、「知道妳孩子死掉了嗎？」等，她全程不發一語。

案發後，派出所通知女嬰生父到所，生父雖知道女嬰的存在，但得知死亡消息後並沒有多作表示。今在檢方要求下，他也現身殯儀館認屍，隨後低調進入解剖室接受檢方問訊。

▲高雄狠心母親把女兒獨留在家至少8天，4月大女嬰活活被餓死。（示意圖／記者吳世龍攝）

回顧這起案件，31歲陳姓單親媽媽育有2名女兒，大女兒與陳女母親同住，她則為小女兒的主要照顧者。陳女因失業，5月被社會局通報為脆弱家庭，由社福中心協助租屋、經濟補助、媒合嬰幼兒用品及托育服務。

據悉，陳女在中秋節前夕離家，留下小女兒獨自在家至少8天，8天後返回租屋處，發現小女兒已身亡，身軀發黑躺床上。

警方勘驗現場，發現沒有外力跡象，認為陳姓生母對於小孩疏於照料，起初以遺棄罪嫌偵辦，不過遺體經過相驗後，發現女嬰已死亡多時，且多日未進食，認為陳姓女子活活將小孩餓死，已涉嫌殺人罪，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。