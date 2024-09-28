乘客開門擊落祖孫媳3貼機車　後車再輾！嬤搶命26天...恐怖畫面曝

記者陳凱力／新竹報導

本月2日下午2點43分，新竹縣湖口鄉中山路三段發生一起嚴重車禍事故，一部「婆媳孫」3貼的機車行經該路段，一輛停在路邊的黑色轎車乘客，未二段式開門，直接將機車擊落，導致三貼的機車騎士摔車，後方自小客煞車不及高速輾過，整個恐怖過程全被後方車子的行車紀錄器拍下。而受傷嚴重的祖母，事發26天後目前仍在加護病房搶命中。

還原當時，阮姓移工叫了黃姓駕駛的白牌車準備出遊，但因車資談不攏，阮姓移工竟打開車子左後車門直接下車，直接撞上剛好經過、陳姓阿婆所騎機車，車上三貼的祖孫媳於3倒地後，再被後方反應不及、由白車輾過。

其中，騎車的65歲陳姓祖母因為傷勢嚴重，目前仍在林口長庚加護病房，35歲的莊姓媳婦骨盆腔碎裂，經治療後即將出院，2歲劉姓孫女則僅輕微擦傷，已無大礙。

▲新竹縣湖口鄉發生一起三貼機車遭開門擊落的車禍。（圖／翻攝臉書竹北人有事嗎，下同）



警方查出，肇事逃逸的移工是24歲越南籍姓阮男子，原本登記打工地址在彰化芳苑，今年3月失聯，目前在新竹地區做臨時工。事故發生後，湖口派出所同仁隨即調閱周邊監視器，積極訪查鎖定肇事逃逸移工身分。同日傍晚所長黃俊融帶隊前往移工租屋處埋伏，等待移工外出時實施盤查，確認阮姓移工為失聯移工，並帶返所內製作筆錄後，送新竹專勤隊處理。

警方表示，阮男因涉刑事案件應暫緩遣送，案件報告書將另副知新竹專勤隊辦理。事故發生後，網友在臉書社團「竹北人有事嗎」分享行車紀錄器影像，也造成網友討論。

目前家屬已對阮姓移工、白牌車黃姓駕駛，以及白色休旅車的范姓駕駛三人提告過失傷害，警方也依相關罪嫌函送偵辦。

▲家屬對阮、黃、范三人提告傷害，目前本案已進入司法程序。