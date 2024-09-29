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快訊／高雄前鎮漁港驚傳命案！印尼籍員工「陳屍漁船」無明顯外傷

▲高雄前鎮漁港傳出有移工陳屍在漁船內。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄前鎮漁港傳出有移工陳屍在漁船內。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞、閔文昱／高雄報導

高雄市前鎮區前鎮漁港今（29日）驚傳，一名男子不明原因陳屍在漁船上。警方表示，晚間6點50分許接獲通報，指漁船上有人死亡，隨即派遣員警前往查看。經了解，死者為27歲印尼籍男性員工，已明顯無生命跡象，身上並無明顯外傷，研判無外力介入。後續將依規定報請檢察官相驗，確認詳細死亡原因。

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