快訊／高雄前鎮漁港驚傳命案！印尼籍員工「陳屍漁船」無明顯外傷

《TVBS》日前公布高雄市長選舉最新民調，國民黨立委柯志恩支持度一枝獨秀，通殺民進黨高雄市長潛在人選，一夕之間柯志恩成為新聞焦點。2022年敗選後，柯志恩沒有一走了之，她留在高雄深耕，在接受《ETtoday新聞雲》專訪時坦言，在高雄這個綠到出汁的地方，2年來自己遭受到的冷眼不少，甚至有人一看到她就喊，「車輪牌的你不要來啦！走開走開。」從15%的支持度到現在40%的選民青睞，柯志恩從不自滿，問她是如何打動高雄選民？柯志恩透露，就是一個字「勤！」