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立院初審通過都更條例修法　容積認定放寬估27萬戶受惠

▲▼內政委員會審查都市更新條例第65條。（圖／翻攝直播）

▲內政委員會審查都市更新條例第65條。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

立法院內政委員會30日審查都更條例第65條修正草案，以政院版完成初審。若順利三讀，將放寬實施容積管制前已申請建造執照、但未能於管制前完成興建之建築物，得適用原建築容積之獎勵，預計全國將有8216棟6層樓以上合法建築物，約27萬戶受惠。

根據原條文內容，都市更新事業計畫範圍內之建築基地，得視都市更新事業需要，給予適度之建築容積獎勵；獎勵後之建築容積，不得超過各該建築基地1.5倍之基準容積，且不得超過都市計畫法第85條所定施行細則之規定，不過，若是實施容積管制前已興建完的建築物，其獎勵後之建築容積得不受前段限制，另一規定擇優辦理。

然而，考量實施容積管制前的建築容積多大於管制後的法定容積，且此類建築多為921大地震前建造，就現今建築法規標準而言，恐有耐震不足之疑慮，為維護民眾居住安全品質及利於更新整合，因此朝野有意修法擴大適用原建築容積更新重建對象，包括已申請建造執照者之建築物。

該修法獲朝野共識，國民黨立委王鴻微、李彥秀等都有提出自己的版本，但與政院版差異不大，召委張宏陸詢問在場委員意見後，最終由政院版本提案通過，完成初審，另通過民進黨立委王美惠所提附帶決議，建請內政部研議相關政策，建立取得容積獎勵之建物回饋在地社區之機制。

此外，面對山陀兒來勢洶洶，作為高雄地方的民進黨立委李柏毅質詢時指出，週三內政委員會要審消防法，但是颱風要來了，可能衝擊南部地區，希望議案的安排能再討論評估。張宏陸認為，消防署官員也應以救災優先，因此在徵得各委員同意後，宣布本週審查消防法，屆時若中央災害應變中心成立，消防署官員要進駐，那委員會除辦理新增提案說明並宣讀新增提案外，相關審查就另定期繼續。

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