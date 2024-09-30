大林電廠管線「不防爆還助燃」　民眾黨團提3要求！批台電驗收不實

▲立委黃國昌、陳昭姿、張啓楷舉辦「驚爆！台電電廠罔顧職安公安，不防爆還助燃」記者會。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

電價費率審議會將於30日下午舉行，台電提報最新方案傾向「民生住宅」凍漲、工業電價約漲14％；民眾黨立院黨團上午召開記者會，批評台電人謀不臧嚴重，坐領國庫鉅額撥補卻虧損連連，高雄大林電廠花費近80億更新設備，結果要求防爆的管線（防爆電氣管配件）不僅不防爆，恐怕還助燃，罔顧職安、公共安全，要求台電全面清查。

民眾黨團30日上午舉辦「驚爆！台電電廠罔顧職安公安，不防爆還助燃」記者會，由立委黃國昌、陳昭姿、張啓楷等人出席。陳昭姿表示，大林電廠80億改建，委由台電南部施工處處理運煤系統統包工程與簡式媒倉系統統包工程，以及後續的熱顯像監視器工程，其中有更新防爆電氣管配件部分，分別向盟諭、正鶴、申芳三家公司採購零組件，結果8月6日職安署抽查結果，卻被發現有半數以上零件都不合格，不僅不防爆、還可能助燃。

陳昭姿指出，台電電廠屬於爆炸性環境設備，鑄鐵零件中的金屬物質鋁、鎂、鈦、鋯含量有限制，根據我國CNS標準，在可鍛鑄鐵已停產的狀況下，目前唯一能使用的是球狀石墨（球狀化率應達80%以上），若是其他球化率不符標準的金屬製品，不僅不防爆還可能助燃，釀成重大公安危機。

陳昭姿提及，職安署今年8月到大林電廠抽測，10件中竟有6件不合格，當中甚至有最低階的灰口鑄鐵，向正鶴採購的原型接線盒，球化率竟為0，是防爆等級最低也不符合台電採購要求；另兩家申芳與盟諭公司的金屬配件，也有球化率僅47%至63%的劣品，痛批「這離標準差很遠好嗎？」

陳昭姿出示吹哨者所提供的照片，台電一名鄭姓經理2020年就拿著廠房的設備去檢驗，當時就已經知道不合格、真假混用弊端，今年再到大林電廠抽檢，不合格的設備竟然都還在，台電是怎麼驗收的？連接線盒、封頭等2000多萬的小配件設備都能如此胡搞，懷疑80億的工程「有多少不可告人的事？」

而陳昭姿也代表民眾黨團，嚴正要求台電「台電廠區使用偽品，必須追查驗收者以及知情掩護者的責任」、「初判不合格設備應立刻拆下，送金屬中心全面檢測」、「經濟部與勞動部啟動全面清查，確保公共安全與人員安全」。

黃國昌說，大林電廠防爆設備不合格、文件造假情事，其實早從2019年就開始；2019年1月他曾到大林電廠現勘，也告知台電廠商有偽造防爆文件的情事，當時廠商還召開記者會說抹黑，結果事後訴訟結果證明，自己所檢舉的內容都是真的。

黃國昌批評，台電是在昏睡還是包庇？2019年就檢舉，台電承諾會徹查，結果現在繼續放水護航、使用廠商不合格的設備，把納稅人當笨蛋，視公安於無物，這就是台電徹查的結果？要求台電董事長出面說清楚，幾千萬的人謀不臧，不肖廠商背後是誰撐腰？是哪些立委、民代陪著這些廠商與台電開會，辦協調會以及喬事情？

張啓楷則反映人民心聲，痛批台電營運亂糟糟，過去三年透過國庫撥補已經拿走納稅人3000億，調漲電價超過30%，今天下午電價審議委員會還打算要漲電價，政府一直對外說是國際天然氣價格高才導致虧損，但數據顯示今年燃料原料價格已低於2017和2018年間，台電在2017年賺118億、2018年賺35億，卻在今年虧損達到2124億，根本毫無道理。

針對有哪些黨籍的立委、民代在廠商背後撐腰？黃國昌回應，檢舉人有提供資訊，但一步一步來，台電先把事情交代清楚，並要求今日派員出席記者會的職安署以新聞稿說明結果。