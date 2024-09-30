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崑山科大攜手陸軍神斧部隊　推動營區在職專班強化環工知識

▲崑山科技大學攜手陸軍第八軍團五四工兵群（神斧部隊）簽署「策略聯盟意向書」，並為該校於營區所設立的「營區教學點」揭牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學攜手陸軍第八軍團五四工兵群（神斧部隊）簽署「策略聯盟意向書」，並為該校於營區所設立的「營區教學點」揭牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提供志願役現役軍人多元進修管道，崑山科技大學攜手陸軍第八軍團五四工兵群（神斧部隊）9月26日簽署「策略聯盟意向書」，同日並為該校於營區所設立的「營區教學點」揭牌。

雙方共同推動營區在職專班計畫，「環境工程系二技進修部現役軍人營區在職專班」也於本學期啟動，將強化環境工程相關專業知識，並實踐專業於業務中。

▲崑山科技大學攜手陸軍第八軍團五四工兵群（神斧部隊）簽署「策略聯盟意向書」，並為該校於營區所設立的「營區教學點」揭牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為強化志願役官兵在職進修管道，同時兼顧戰訓任務，陸軍第八軍團五四工兵群特別與崑山科技大學合作開設營區在職專班，由校方親臨園區設立「營區教學點」，便利官兵能就近進修學習。此外，經調查五四工兵群的志願役官兵對進修需求為「環境工程」相關專業，且根據聯合國環境規畫署等機構的「2008綠色工作」報告統計，到 2030 年全球將增加至少2千萬個綠色工作職缺，故雙方本次先啟動環境工程在職專班，課程也將聚焦於區域性環境污染及工業污染防治技術，期能提升營區士官兵的環保意識認知。

▲崑山科技大學攜手陸軍第八軍團五四工兵群（神斧部隊）簽署「策略聯盟意向書」，並為該校於營區所設立的「營區教學點」揭牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大侯順雄副校長及陸軍第八軍團五四工兵群指揮官吳仁瑜上校代表雙方簽約，以及為營區教學點揭牌。侯順雄副校長表示，該校環境工程系於96年首次獲IEET工程及科技教育認證通過，另分別於2013年、2016年、2019年申請認證展延，教學品質都與學習環境皆是一等，有助於官兵提升相關專業知識。本營區在職專班也將秉持IEET 認證的精神，養成紮實的環境學科基礎，配合適當的實驗設計和操作訓練，建立學生的八大核心能力，定有助於學生成為優良的環境工程師或研究人才。

▲崑山科技大學攜手陸軍第八軍團五四工兵群（神斧部隊）簽署「策略聯盟意向書」，並為該校於營區所設立的「營區教學點」揭牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大副永續長暨環境工程系主任許蕙琳說明，此次環境工程系進修部的教育目標將培育「環境工程所需環境管理及污染防治之專業人才」，培養學生具備優質之專業學識及工程技能，專業課程以污水工程、空氣污染學、廢棄物處理、工業製程安全、噪音及振動控制、環境毒物學以及地下污染與整治等為重點科目，期待這次雙方簽署合作，不僅能協助士官兵協助本職任務外，未來退役進入職場也能在相關產業上無縫接軌。

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